النادي الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري بفوز هزيل على سموحة (فيديو)

افتتح النادي الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري المصري بفوز صعب بنتيجة 1/0 على مضيفه سموحة السكندري، الإثنين، على ملعب برج العرب في الجولة الأولى من المسابقة.

وسجل رمضان صبحي الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة العاشرة.

وواصل الأهلي سلسلة انتصاراته مع مدربه الجديد، السويسري رينيه فايلر، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي، عندما تغلب على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بدوري أبطال أفريقيا ثم الزمالك في كأس السوبر المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة مع بيراميدز والإنتاج الحربي ومصر المقاصة والمقاولون العرب والإسماعيلي وطنطا.

ويبقى سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن بلا رصيد، بعد أداء باهت من أصحاب الأرض، حيث غابت الخطورة عن هجماتهم ضد الأهلي.