التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري

يصطدم فريق الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري، على ستاد بتروسبورت.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري في مستهل مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب السوبر بالهزيمة من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة الأخيرة بين الزمالك والاتحاد السكندري كانت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، ونجح المارد الأبيض في الفوز بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد في الأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وسبق للفريقين أن التقيا في 153 مباراة من قبل في جميع البطولات، فاز الزمالك في 97، بينما فاز الاتحاد في 21 مباراة، وتعادل الفريقان في 35 مناسبة.

ويُتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: فرجانى ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وشيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وفي المقابل، يُتوقع أن يكون تشكيل الاتحاد السكندري، كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: السيد سالم، أسامة العزب، محمد أنور، محمود شعبان.

خط الوسط: نور السيد، مانجا، هشام محمد، كريم الديب.

خط الهجوم: خالد قمر، أوكوي.