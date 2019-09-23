موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري، على ستاد بتروسبورت.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري في مستهل مشواره بمسابقة الدوري الممتاز، لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب السوبر بالهزيمة من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة الأخيرة بين الزمالك والاتحاد السكندري كانت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، ونجح المارد الأبيض في الفوز بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد في الأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، ومذاعة مجانًا عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورتس، إلى جانب إذاعة الشباب والرياضة وراديو أون سبورت إف إم.