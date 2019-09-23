التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري

يصطدم النادي الأهلي بنظيره سموحة، مساء اليوم الاثنين، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري.

الأهلي، حامل لقب الدوري، يدخل مواجهة سموحة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق السكندري بقيادة حسام حسن تحقيق نتيجة إيجابية واقتناص نقاط المباراة من حامل اللقب.

وتعددت مواجهات الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز منذ الظهور الأول للفريق السكندري في دوري الأضواء والشهرة موسم 2010-2011 ووصلت إلى 18 مواجهة.

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 10 مباريات وفرض التعادل نفسه على نتيجة 6 مباريات 4 منها بنتيجة التعادل الإيجابي و2 بنتيجة التعادل السلبي فيما حقق سموحة الفوز في مباراتين فقط.

الفوز بنتيجة 4-2 هو الأكبر للأهلي على فريق سموحة في مسابقة الدوري العام، وتحقق ذلك في الدور الثاني من موسم 2016 – 2017 وأحرز رباعية الأهلي كل من صالح جمعة (هدفين) وأضاف رامي ربيعة ومؤمن زكريا هدفين آخرين.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك سموحة في 27 مناسبة فيما استقبلت شباك الأهلي 15 هدفًا في مواجهات الفريقين.

يعد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، صاحب أول الأهداف الحمراء في شباك الفريق السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين بتاريخ 2-12-2010 وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بينما كان الأنغولي جيرالدو لاعب الفريق الحالي صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى سموحة في مباراة الفريقين بالدور الثاني من الموسم الماضي للدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1-0.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة في 7 مواجهات أمام سموحة بالدوري فيما حافظ سموحة على نظافة شباكه في 4 مباريات.

وأوضحت التدريبات الختامية للنادي الأهلي، ملامح التشكيل المتوقع الذي قد يبدأ به السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر.

ويشهد التشكيل قيادة جونيور أجايي لهجوم الأهلي، في ظل استمرار غياب وليد أزارو بسبب الإصابة، وعودة أيمن أشرف مدافع الفريق، بعد غيابه عن مباراة الزمالك بسبب الإيقاف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة في الدوري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، حسام عاشور، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي ”مروان محسن“.

بينما جاءت التشكيلة المتوقعة لسموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: رجب نبيل – محمود عزت – أحمد فتوح – فارس مجاهد

الوسط: كوفي – إيدي إيمومو – أحمد حمص – شريف رضا

الهجوم: حسام حسن – رونالد وانغا