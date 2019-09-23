موعد مباراة الأهلي ضد سموحة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره سموحة، مساء اليوم الاثنين، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري.

يدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثًا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

الأهلي حامل لقب الدوري يدخل مواجهة سموحة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق السكندري بقيادة حسام حسن وتوأمه إبراهيم في تحقيق نتيجة إيجابية واقتناص نقاط المباراة من حامل اللقب.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي وصاحب الأرقام القياسية في تاريخ الدوري الممتاز وكان له نصيب الأسد عندما نجح في تحقيق اللقب 41 مرة من أصل 60 نسخة مكتملة، وهو ضعف ما حصلت عليه كل الفرق مجتمعة، بعدما ترك 19 لقبًا فقط لباقي فرق الدوري.

ويغيب عن الأهلي كل من محمود متولي ووليد أزارو وعمرو السولية بسبب الإصابة، بالإضافة لعودة أيمن أشرف بعد انتهاء إيقافه بعد الطرد من مباراة بيراميدز في كأس مصر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.