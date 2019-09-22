موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر: ميتشو يرضخ لطلبات مرتضى منصور.. وفرمانات مبكرة للبدري مع الفراعنة

بدأ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مهام عمله بصفة رسمية مع الفراعنة باختيار معسكر المنتخب المصري المقرر في شهر أكتوبر المقبل وعقد جلسات لاختيار معاونيه وإعلان أسماء اللاعبين المحترفين لاختيارهم للمعسكر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في السطور القادمة موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019:

فرمان مبكر للبدري مع منتخب مصر

اتخذ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر فرمانًا مبكرًا بعد توليه المهمة بتعيين محمد بركات بشكل رسمي مديرًا للمنتخب بجانب سيد معوض المدرب المساعد.

ويضغط البدري لتعيين أحمد أيوب مدربًا عامًا بجانب طارق مصطفى في المنصب نفسه وتواجد الثنائي في اتحاد الكرة اليوم الأحد لعقد جلسة مع البدري كما حصل أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك على وعد نهائي بالانضمام للجهاز الفني للمنتخب بينما يقود البدري محاولة أخيرة لتعيين طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق.

ورفض البدري خوض لقاء البرازيل الودي في شهر أكتوبر المقبل كما بدأ مسيرته باختيار 5 لاعبين محترفين هم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا.

وفرض البدري مبكرًا الانضباط باستبعاد أحمد المحمدي قائد المنتخب السابق بجانب عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني صاحب الأزمة الشهيرة بالتحرش بفتاة مكسيكية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أزمة جديدة تواجه ميتشو

رضخ المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني لفريق الزمالك لطلبات رئيس النادي مرتضى منصور بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 2-3 في بطولة كأس السوبر المصري.

وعقد مرتضى جلسة مع ميتشو في الساعات الماضية طلب خلالها العفو عن حازم إمام وهو ما أعاد اللاعب لقائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الاثنين بالدوري كما طلب رئيس النادي الاعتماد على مهاجم صريح سواء المغربي خالد بوطيب أو مصطفى محمد.

وضمت قائمة الزمالك للمباراة محمد عواد – محمد أبو جبل لحراسة المرمى وفي خط الدفاع محمود حمدي ”الونش“ – محمود علاء – محمد عبدالسلام – محمد عبدالشافي – حمدي النقاز – عبدالله جمعة – حازم إمام وفي خط الوسط: فرجانى ساسي – أحمد سيد ”زيزو“ – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ – يوسف إبراهيم ”أوباما“ – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور – محمد أوناجم وفي خط الهجوم: خالد بو طيب – مصطفى محمد – عمر السعيد.

عودة ياسر تحل أزمة الأهلي أمام سموحة

تأكدت جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لخوض لقاء سموحة غدًا الاثنين ببطولة الدوري بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

وشارك ياسر إبراهيم في مران الفريق لخوض مباراة سموحة ليحل أزمة الدفاع في ظل مخاوف إشراك رامي ربيعة من تجدد الإصابة، واستقر المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على إشراك أيمن أشرف الظهير الأيسر أساسيًا في مركز قلب الدفاع بينما يفاضل بين ياسر إبراهيم ومحمد هاني ورامي ربيعة في الخط الخلفي.

حمودي يفجر مشكلة في بيراميدز

تفجرت أزمة داخل نادي بيراميدز بعد أزمة عدم قيد أحمد حمودي جناح أيمن الفريق المنضم حديثًا بسبب خطأ إداري.

وقرر نادي بيراميدز الإطاحة بالمدير الإداري محمد عادل صديق بسبب هذا الخطأ الإداري وتعيين محمد صلاح المدير الإداري السابق لمنتخب مصر بدلًا منه.

وتأكد غياب علي جبر مدافع الفريق عن لقاء شباب بلوزداد الجزائري في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب الإصابة.

فوز المقاصة وطنطا والإنتاج بالدوري المصري

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا مهمًا مع مدربه أحمد حسام ميدو على حساب مضيفه أسوان بنتيجة 3-2 بالجولة الأولى للدوري في مباراة لم تذع تلفزيونيًا بسبب خلاف بين إدارة أسوان والشركة الراعية.

وفاز فريق طنطا على حساب وادي دجلة بهدف دون رد في عقر داره كما تغلب الإنتاج الحربي على إف سي مصر بنتيجة 3-0.. وتعادل فريق المصري البورسعيدي مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في الجولة نفسها.

اللجنة الأولمبية توضح خطوات حل أزمة رفع الأثقال

أصدرت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب بيانًا جديدًا عن أزمة إيقاف نشاط لعبة رفع الأثقال لمدة عامين بما فيها أولمبياد طوكيو 2020، مع دفع غرامة مالية بسبب قضية المنشطات التي طالت 7 رباعين من منتخب الشباب عام 2016.

وأعلنت اللجنة اتخاذ خطوات مهمة في سبيل رفع الإيقاف بالتنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى ممثل الحركة الأولمبية الدولية في مصر، بجانب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو).

وأكدت اللجنة إعداد مذكرة قانونية تفصيلية عن واقعة الإيقاف وملابساتها والقصد منها مدعومة بكافة المستندات التي توضح بما لا يدع مجالًا للشك وجود شبهة الكيدية وعدم الحيادية وراء هذا القرار المجحف، مما يجعله مشوبًا بالبطلان.

وتم إرسال التقرير للاتحاد الدولي لرفع الأثقال ومحاولة حل الموضوع عن طريق الإقناع وإثبات أننا لم نخطئ وإبراز خطأهم وذلك بعد التنسيق مع رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال، والسكرتير العام للاتحاد الدولي كما تمت مخاطبة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال رسميًا لطلب إدراج بند النظر في رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال على أجندة جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي يوم الخميس المقبل في تايلاند.