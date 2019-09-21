المقاولون يهزم طلائع الجيش في افتتاح الدوري المصري

فاز المقاولون العرب 1-صفر على طلائع الجيش في المباراة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز، اليوم السبت.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري هدف اللقاء الوحيد بضربة رأس بعد تمريرة من محمد سالم من الجهة اليمنى في الدقيقة 74.

وكان المقاولون أهدر ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب، حيث أنقذ محمد بسّام حارس الجيش الكرة التي سددها المدافع محمد سمير. واحتسبت الركلة بعد خطأ من أحمد سامي ضد طاهر محمد طاهر.

ويلعب اليوم أيضًا الجونة مع الإسماعيلي وبيراميدز مع إنبي، بينما يختتم الأهلي حامل اللقب والزمالك الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل.