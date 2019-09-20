موجز أخبار الأهلي والزمالك.. تفاصيل أزمة مرتضى ومرجان في السوبر والصراع يشتعل على منصب مدير منتخب مصر

حصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 3-2 اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ليتوج باللقب رقم 11 في تاريخه.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019:

تفاصيل أزمة السوبر بين مرتضى ومجلس الأهلي

نشبت أزمة حادة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومجلس إدارة النادي الأهلي بعد التتويج بلقب كأس السوبر.

ووجه مرتضى لفظًا خارجًا ضد مسؤولي الأهلي أثناء التقاط صورة سيلفي بعد مباراة كأس السوبر ليشتبك كلاميًا مع محمد مرجان مدير النادي الأهلي وهو ما تسبب في أزمة أدت لانسحاب الزمالك من مراسم التتويج عقب الفوز بلقب السوبر.

مكافآت واحتفالات في الأهلي

قررت إدارة الأهلي صرف مكافآت مالية للاعبي الفريق عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

ووجه محمود الخطيب رئيس الأهلي رسالة تهنئة للاعبي الفريق الأحمر قائلًا: ”بتوفيق الله ومساندة الجماهير الوفية استحق الأهلي الفوز بكأس السوبر للمرة الحادية عشرة في تاريخه“.

ووجّه الخطيب التهنئة للأعضاء والجماهير والجهاز الفني ولاعبي الأهلي بتلك المناسبة مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبين، والانضباط الفني والسلوكي خلال اللقاء.

وأكد أن هذا التتويج في بداية الموسم، يُحمّل الجميع مسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري.

واشتكى ثلاثي الأهلي عمرو السولية وياسر إبراهيم ومحمود متولي لاعبي الفريق من إصابات قوية عقب اللقاء تهددهم بالغياب عن لقاء سموحة يوم الإثنين المقبل في الدوري.

من جانبه، كشف خالد محمود طبيب الأهلي، التشخيص المبدئي لإصابات الثلاثي ياسر إبراهيم وعمرو السولية ومحمود متولي خلال مشاركتهم أمام الزمالك.

وقال طبيب الأهلي: ”عمرو السولية يعاني من كدمة في وجه القدم وتعرض ياسر إبراهيم لإجهاد في السمانة، أما تشخيص إصابة محمود متولي فهو شد في العضلة الخلفية“.

ضربة قوية للزمالك

تلقى فريق الزمالك ضربة قوية بعدما تأكد غياب الثنائي طارق حامد ومحمد عبدالغني لاعبي الفريق عن لقاء الاتحاد بالجولة الأولى للدوري يوم الاثنين المقبل.

ورفض الزمالك الإدلاء بأي تصريحات عقب الخسارة أمام الأهلي وغادر ملعب برج العرب وسط إجراءات أمنية مشددة.

مفاجآت في قائمة بيراميدز

اختار الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز 18 لاعبًا لخوض لقاء إنبي غدًا السبت في الجولة الأولى للدوري.

وضمت القائمة أحمد الشناوي ومهدي سليمان لحراس المرمى ورجب بكار وعمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه والإيفواري ويلفريد كانون ومحمد عطوة وعبدالله بكره للدفاع ومحمد فتحي والبوركيني إيريك تراوري وأحمد توفيق والأوغندي عبده لومالا وعبدالله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى للوسط ودودو الجباس للهجوم.

وخرج من القائمة الحارس أحمد دعدور ومحمود حماده وأحمد حمودي والتونسي عمر لعيوني وأحمد علي والغاني جون أنطوي لأسباب فنية وأحمد أيمن منصور وعلي جبر ونبيل عماد دونغا للإصابة وإبراهيم عادل للانضمام لمنتخب الشباب.

صراع على منصب مدير منتخب مصر

نشب صراع شرس على منصب مدير منتخب مصر بعد أن رشّح اتحاد الكرة الثنائي إسلام الشاطر ومحمد بركات لتولي المنصب.

ورشح حسام البدري المدير الفني الثنائي أحمد حسن وشادي محمد لتولي منصب مدير المنتخبز