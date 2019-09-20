النادي الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري بفوز مثير على الزمالك (فيديو)

تُوج النادي الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري للموسم 2018/2019، بعد فوزه المثير بنتيجة 3/2 على منافسه التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على استاد برج العرب في الإسكندرية.

أنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا 2/0، جاء الأول بتوقيع جونيور أجاي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، مستغلًا كرة ركنية من علي معلول.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، وبالتحديد في الدقيقة 45+3 سجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي بعد خطأ دفاعي فادح من الزمالك.

وسجل الأهلي هدفًا مبكرًا في الشوط الثاني بتوقيع أجاي مجددًا بطريقة رائعة في الدقيقة 48.

وأنعش محمود علاء آمال الزمالك بتسجيل الهدف الأول للمارد الأبيض في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء جديدة ترجمها محمود علاء في الدقيقة 76.

وحقق الأهلي اللقب الثاني على التوالي والحادي عشر في تاريخه في السوبر المصري، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 3 ألقاب في المسابقة ذاتها.