أهداف مباراة الأهلي ضد الزمالك.. 3/2 للمارد الأحمر (فيديو)

سجل جونيور أجاي الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الأهلي مع منافسه الزمالك في كأس السوبر المصري، على استاد برج العرب في الإسكندرية.
وجاء هدف جونيور أجاي في الدقيقة 19 بتسديدة قوية، بعد كرة ركنية لعبها علي معلول.
ووقع حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 45+3.
وعاد أجاي وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 48.
وسجل محمود علاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.
وعاد محمود علاء وسجل الهدف الثاني له وللزمالك في الدقيقة 76 من ركلة جزاء كذلك.
وهذه أول مباراة قمة للمدربين، الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني للزمالك، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
ويواجه الأهلي الزمالك للمرة السادسة في بطولة كأس السوبر، ويتفوق الأهلي بالتتويج 4 مرات على حساب الزمالك الذي حصد اللقب مرة وحيدة.
الهدف الأول لفريق #الأهلي في مرمى #الزمالك عن طريق أجايي واحتفال على طريقة مؤمن زكريا #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/ykK8KpkITj
— ON Sport (@ONsportEg) September 20, 2019
الهدف الثاني لفريق #الأهلي في مرمى #الزمالك عن طريق حسين الشحات قبل نهاية الشوط الأول بلحظات#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/tGHr010URv
— ON Sport (@ONsportEg) September 20, 2019
الهدف الثالث لفريق #الأهلي في مرمى #الزمالك عن طريق جونيور أجايي#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/Va6oOVmKBC
— ON Sport (@ONsportEg) September 20, 2019
الهدف الأول لفريق #الزمالك في مرمى #الأهلي عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/3LfYD1i04g
— ON Sport (@ONsportEg) September 20, 2019
ركلة جزاء أخرى والهدف الثاني لفريق #الزمالك في مرمى #الأهلي عن طريق محمود علاء#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/4uzokni4Nl
— ON Sport (@ONsportEg) September 20, 2019