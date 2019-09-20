أهداف مباراة الأهلي ضد الزمالك.. 3/2 للمارد الأحمر (فيديو)

سجل جونيور أجاي الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الأهلي مع منافسه الزمالك في كأس السوبر المصري، على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وجاء هدف جونيور أجاي في الدقيقة 19 بتسديدة قوية، بعد كرة ركنية لعبها علي معلول.

ووقع حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 45+3.

وعاد أجاي وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 48.

وسجل محمود علاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وعاد محمود علاء وسجل الهدف الثاني له وللزمالك في الدقيقة 76 من ركلة جزاء كذلك.

وهذه أول مباراة قمة للمدربين، الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني للزمالك، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

ويواجه الأهلي الزمالك للمرة السادسة في بطولة كأس السوبر، ويتفوق الأهلي بالتتويج 4 مرات على حساب الزمالك الذي حصد اللقب مرة وحيدة.