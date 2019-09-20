التشكيلة الرسمية لمباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري

يتجدد الصِدام بين ناديي الأهلي ومنافسه الزمالك، اليوم الجمعة، في كأس السوبر المصري، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتعد هذه مباراة القمة الأولى للمدربين الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ مدرب الزمالك، والسويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي.

ويدخل الأهلي المباراة بصفته بطلًا للدوري موسم 2017/2018، بينما يشارك الزمالك باعتباره بطلًا لبطولة كأس مصر في الموسم نفسه، حيث كان مقررًا أن تقام المباراة في منتصف الموسم الماضي، غير أن ازدحام أجندة المباريات على الأندية المصرية والمنتخب تسبب في إقامتها قبل مطلع موسم 2019/2020.

ويتقابل الأهلي والزمالك للمرة السادسة في بطولة كأس السوبر، ويتفوق الأهلي بالتتويج 4 مرات على حساب الزمالك الذي حصد اللقب مرة وحيدة.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية للقمة:

تشكيلة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأحمد فتحي.

الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، ورمضان صبحي، وحسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجاي.

تشكيلة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبدالشافي، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، وحمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي، ومحمود عبدالرازق ”شيكابالا“، ويوسف أوباما، وأشرف بن شرقي.

الهجوم: محمد أوناجم.

تشكيل فريقنا الرسمي لمواجهة الزمالك ???? pic.twitter.com/dvzIzmVBaS — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) September 20, 2019