كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري

يتجدد الصدام بين الأهلي وضيفه الزمالك مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في بطولة كأس السوبر المصري.

وتبدو مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك الليلة مختلفة بعد قرار الموافقة على حضور 10 آلاف مشجع بخلاف وجود قيادة فنية جديدة للفريقين سواء الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ مدرب الزمالك والسويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، وكلاهما يخوض اللقاء الأول في سجلات مباريات القمة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة 20:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب برج العرب بالإسكندرية بصافرة الحكم الألماني فيليكس بريش.

وتذاع المباراة عبر قناة نايل سبورت بصوت المعلق مدحت شلبي وأون سبورت بصوت المعلق حاتم بطيشة.

تاريخ لقاءات السوبر

يتقابل الفريقان للمرة السادسة في بطولة كأس السوبر ويتفوق الأهلي بالتتويج 4 مرات على حساب الزمالك الذي حصد اللقب مرة وحيدة.

وبدأت اللقاءات في نسخة 2003 وتعادل الفريقان دون أهداف ثم فاز الأهلي بضربات الترجيح بنتيجة 3-1 وحقق أول لقب سوبر في تاريخه ثم تقابلا في سوبر 2008 وفاز الأهلي بثنائية أحمد حسن ومعتز إينو ثم تجدد الموعد في نسخة 2014 وتعادلا دون أهداف وفاز الأهلي بضربات الترجيح ثم فاز الأهلي بنسخة 2015 بنتيجة 3-2 وأحرز للأحمر عبد الله السعيد ”هدفين“ ومؤمن زكريا وسجل للزمالك عمر جابر ومحمود عبد المنعم كهربا ثم كان آخر لقاء سوبر عام 2016 وانتهى بالتعادل دون أهداف وفاز به الزمالك بضربات الترجيح لأول مرة.

وحصد الأهلي لقب السوبر 10 مرات بينما فاز الزمالك باللقب 3 مرات.

أفكار فايلر

يراهن المدرب السويسري رينيه فايلر على كسب ثقة جماهير الأهلي في أول مهمة واختبار يواجهه بعد أن فاز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بثنائية دون رد في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا خاصة أن ذلك اللقاء لم تتم إذاعته تليفزيونيًا.

ويغيب عن الأهلي في مباراة القمة الرباعي المغربي وليد أزارو ومحمد محمود وسعد سمير وكريم وليد نيدفيد للإصابة وأيمن أشرف للإيقاف، وتبدو أفكار فايلر غامضة قبل لقاء السوبر في ظل السرية التامة التي فرضها الجهاز الفني على استعدادات الفريقين.

وتبدو التشكيلة الأقرب للأهلي بطريقة 4-2-3-1 والتي تتحول إلى طريقة 4-3-3، ويبقى محمد الشناوي حارس المرمى الأقرب لحماية العرين وأمامه رباعي الدفاع محمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي في الجبهة اليمنى والتونسي علي معلول في الجبهة اليسرى في خط الدفاع.

يراهن فايلر على دور عمرو السولية كلاعب ارتكاز مع ضغط حمدي فتحي على قدرات التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في بناء الهجمات بجانب محمد مجدي أفشة كصانع لعب.

ويقود خط الهجوم مروان محسن وخلفه رمضان صبحي وحسين الشحات أو أحمد الشيخ كما يحتفظ فايلر بأوراق رابحة مثل النيجيري جونيور أجاي وصلاح محسن والأنجولي جيرالدو.

وقال فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لـ“إرم نيوز“ إن مباريات القمة دائمًا بلا حسابات موضحًا أن فايلر مدرب منظم وله أفكار ويبقى ضيق الوقت أكبر عقبة تواجهه.

وأضاف:“ أتوقع مفاجأة اللقاء صلاح محسن ومحمد مجدي أفشة كما توقع فوز الأهلي بالمباراة“

مفاجأة ميتشو

يراهن المدرب ميتشو على مفاجأة الأهلي خاصة أن الفريق الأبيض يملك عدة أوراق هجومية مميزة كما فرض ميتشو السرية أيضًا بعد الخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2-1.

وتبدو صفوف الزمالك مكتملة، ويراهن البعض على مفاجأة من ميتشو بإشراك لاعب بعيد عن الصورة مثل إسلام جابر وإمام عاشور أساسيًا ولكن بعيدًا عن سيناريو المفاجأة فإن التشكيلة الأقرب تضم الحارس محمد عواد وأمامه الرباعي محمود علاء ومحمد عبد الغني والتونسي حمدي النقاز ومحمد عبد الشافي أو عبد الله جمعة للدفاع مع ثنائي الارتكاز التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وأمامهما صانع الألعاب يوسف إبراهيم أوباما وعلى الجانب الأيمن شيكابالا أو محمد أوناجم مع المغربي أشرف بن شرقي بينما يقود الهجوم مصطفى محمد.

وقال طارق يحيى مدرب الزمالك السابق لـ“إرم نيوز“ إن الهزيمة في دوري أبطال أفريقيا ستعطي الفريق دافعًا أكبر من أجل تحقيق الفوز على حساب الأهلي والتتويج بثاني بطولة مع ميتشو بعد حصد الكأس.

وتوقع يحيى أن يكون بن شرقي نجم اللقاء كما تكهن فوز الزمالك بالمباراة بنتيجة 2-1 أو 1-0.