تشكيل الأهلي ضد الزمالك في مباراة السوبر المصري‎

يتطلع قطبا كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك لإضافة لقب جديد يزين سجلهما الحافل بالبطولات، وذلك عندما يلتقيان اليوم الجمعة في بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2018 – 2019 على ملعب الجيش ببرج العرب والمؤجل لمدة عام.

ويدخل الأهلي المباراة بصفته بطلًا للدوري موسم 2017 – 2018، بينما يشارك الزمالك باعتباره بطلًا لبطولة كأس مصر في الموسم نفسه، حيث كان مقررًا أن تقام المباراة في منتصف الموسم الماضي، غير أن ازدحام أجندة المباريات على الأندية المصرية والمنتخب تسبب في إقامتها قبل مطلع موسم 2019-2020.

ويسعى الأهلي لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بلقب البطولة من خلال الحصول على اللقب الحادي عشر، بينما يأمل الزمالك في الحصول على البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، وهذه هي المواجهة السادسة بين القطبين في السوبر المصري، حيث توج الأهلي بأربعة ألقاب على حساب الزمالك، بينما فاز الزمالك بلقب وحيد على حساب منافسه التقليدي.

وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك في مباراة السوبر المصري‎

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي.

الهجوم: أحمد الشيخ – محمد مجدي ”أفشة“ – رمضان صبحي – صلاح محسن.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود شيكابالا.

الهجوم: مصطفى محمد.