حذّر الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك دفاع فريقه من التمريرات العرضية للأهلي وعدم ترك مساحات خالية للمنافس، بينما طالب نظيره السويسري رينيه فايلر هجوم فريقه باستغلال الفرص، والتركيز أمام مرمى الزمالك قبل لقاء الفريقين لحسم لقب السوبر المحلي لكرة القدم، غدًا الجمعة.

وقال نادي الزمالك في بيان رسمي إن ميتشو عقد جلسة مهمة مع اللاعبين عقب التدريب الرئيس، أمس، ركز خلالها على كيفية التعامل مع مباراة يوم غدٍ.

وأضاف النادي: “طالب ميتشو المدافعين بتوخي الحذر من التمريرات العرضية للأهلي وأثرها داخل منطقة جزاء الزمالك، وشمل التحذير عدم ترك مساحات في الوسط تسمح للاعبي الأهلي بالسيطرة والتحكم في إيقاع المباراة“.

وفي المقابل وجه فايلر رسالة موجزة للاعبي فريقه لتحفيزهم على تحقيق الفوز.

وقال فايلر:“نطالب الجميع بإثبات جدارة ارتداء القميص الأحمر، ويجب أن نترجم ذلك إلى بطولات، وأحد أهم العوامل التي جعلتني هنا لتدريب الأهلي هو بطولاته، والتحدي المستمر الذي يعيشه الفريق، والمساندة والدعم الذي يلقاه من الجماهير، لذا ينبغي الفوز بكأس السوبر“.

تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في مباراة السوبر‎

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أحمد الشيخ – رمضان صبحي – محمد مجدي قفشة

الهجوم: مروان محسن.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود شيكابالا.

الهجوم: مصطفى محمد.