معركة النفس الطويل.. هل يتجاوز الزمالك أخطاء الموسم الماضي للتفوق على الأهلي؟

‭ ‬يتمنى مشجعو الزمالك أن يتجنب ناديهم أخطاء الموسم الماضي التي كلفته لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الأمتار الأخيرة بعد أن ظل متصدرًا لفترة طويلة وبفارق كبير عن غريمه التقليدي الأهلي الذي انتزع اللقب في النهاية.

وتوج الزمالك بطلًا لكأس الاتحاد الأفريقي، وهي مسابقة المستوى الثاني في القارة، الموسم الماضي وهو أول لقب قاري له منذ 17 عامًا ورغم ذلك كان ضياع لقب الدوري المحلي غصة في الحلق.

وكان الرحيل المفاجئ للمدرب السويسري كريستيان جروس بعد أيام قليلة من التتويج باللقب الأفريقي في مايو/ أيار بسبب خلافات مع رئيس النادي مرتضى منصور السبب الرئيس في ضياع لقب الدوري في نظر غالبية المشجعين والنقاد، إذ أهدر الفريق نقاطًا عديدة في الجولات الأخيرة بعد استبدال المدرب المحلي خالد جلال بـ“جروس“.

وبعيدًا عن تغيير المدرب كانت تشكيلة الزمالك تفتقد العمق في بعض المراكز وخاصة في حراسة المرمى والظهير الأيسر وصانع اللعب وتضرر الفريق من كثرة الإصابات في الرمق الأخير من الموسم الطويل الذي تخللته كأس الأمم الأفريقية.

وعانى الزمالك من إصابة اثنين من أبرز لاعبيه في الفترة الأخيرة من الموسم وهما الحارس محمود عبد الرحيم (جنش) ولاعب وسط تونس فرجاني ساسي كما ترك الجناح الدولي محمود عبد المنعم (كهربا) الفريق في الجولات الأخيرة من أجل اللعب في الدوري البرتغالي بعد وصول علاقته برئيس النادي إلى طريق مسدود.

ويأمل أنصار الزمالك ألا تتكرر هذه الأزمات مع بداية موسم 2019-2020 بمواجهة الاتحاد السكندري هذا الشهر خاصة بعد انطلاقة مبشرة تحت إدارة فنية جديدة.

وعيَّن الزمالك الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدربًا جديدًا وسرعان ما نال الإعجاب بعد أن قاد الفريق للفوز بكأس مصر بعد انتصار مقنع 3-صفر على بيراميدز في النهائي.

وقال ميتشو بعد تعيينه الشهر الماضي ”سأدخل تحديًا جديدًا مع الزمالك ولدي طموحات كبيرة في تقديم كرة قدم ممتعة وحصد البطولات من أجل إسعاد الجماهير“.

ويملك ميتشو خبرة طويلة في أفريقيا لكن الزمالك هو أكبر ناد يقوده في مسيرته بالقارة، ووفر له صفقات عديدة لسد العجز الذي ظهر في أواخر الموسم الماضي.

وتعاقد الزمالك مع الحارسين محمد عواد ومحمد أبو جبل والثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، اللذين فازا مع الوداد بدوري أبطال أفريقيا عام 2017، لتعزيز خط الوسط والهجوم كما استعاد خدمات القائد المخضرم محمود عبد الرازق (شيكابالا) المفضل لدى الجماهير والظهير الأيسر محمد عبد الشافي لمنح خيارات أكثر بالتشكيلة.

وتتوافر لدى الزمالك مقومات النجاح في الدوري، الذي حصل على لقبه مرة واحدة منذ 2005 في ظل هيمنة منافسه اللدود الأهلي، لكنه يحتاج للاستقرار والنفس الطويل.