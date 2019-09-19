أهم صفقات الأهلي والزمالك وبيراميدز وأندية الدوري المصري هذا الصيف

ينطلق الدوري الممتاز المصري بعد غد السبت بعد فترة انتقالات صيفية ساخنة للغاية، سعت فيها الأندية لدعم صفوفها على أمل تقديم موسم جيد رغم اختلاف الأهداف قبل انطلاق الموسم.

وكان بيراميدز والزمالك والأهلي الأكثر نشاطًا وإنفاقًا في الميركاتو الصيفي باعتبارهم الأبرز في المنافسة المحلية.

وفي هذا التقرير عرض لأهم صفقات الأندية المصرية هذا الصيف:

* الأهلي

أليو ديانغ – من مولودية الجزائر

محمد مجدي ”قفشة“ – من بيراميدز

محمود متولي – من الإسماعيلي

رمضان صبحي – من هدرسفيلد تاون الإنجليزي

* الزمالك

محمد عواد – من الإسماعيلي

محمد أبو جبل – من سموحة

محمد صبحي – من بتروجت

أشرف بنشرقي – من الهلال السعودي

محمد أوناجم – من الوداد المغربي

إمام عاشور – من غزل المحلة

إسلام جابر – من مصر للمقاصة

محمد عبد الشافي – من الأهلي السعودي

كريم أحمد ”بامبو“ – من الإسماعيلي

* بيراميدز

إسلام عيسى – من المصري البورسعيدي

طارق طه – من الإسماعيلي

محمد عطوة – من الرائد السعودي

محمد حمادة – من الإنتاج الحربي

إبراهيم حسن – من الزمالك

لومالا عبده – من كالمار السويدي

أحمد علي – من المقاولون العرب

محمد ”دودو“ الجباس – من وادي دجلة

جون أنطوي – من مصر للمقاصة

أحمد حمودي – من الأهلي

عمر لعيوني – من بودو جليمت النرويجي

ويلفريد كانون – من أدو دن هاج الهولندي

* الإسماعيلي

بيكيتي – من الشعلة السعودي

أحمد مدبولي – من الزمالك

همام طارق – من الاستقلال الإيراني

محمود عبد العاطي ”دونجا“ – من الزمالك

إبراهيم أبو اليزيد – من الداخلية

محمد يوسف ”كماتشو“ – من الزمالك

محمد مخلوف – من الزمالك

بنسون شيلونجو – من سموحة

* الاتحاد السكندري

إيمانويل أوكوي – من سيمبا التنزاني

عماد السيد – من الزمالك

إسلام جمال – من الزمالك

رزاق سيسي – من الزمالك

أحمد رفعت – من الزمالك

أيمن الغباشي – من النجوم

هشام محمد – من الأهلي

أسامة عزب – من وادي دجلة

كريم الديب – من المقاولون العرب

أحمد حجي – من سوهاج

* سموحة

محمد جمال ”بيبو“ – من وادي دجلة

عمر صلاح – من الزمالك

الهاني سليمان – من الاتحاد السكندري

محمد كوفي – من الكوكب السعودي

فوزي الحناوي – من الأهلي

إسلام الفار – من النجوم

محمد نادي – من الجونة

محمد الترهوني – من أهلي طرابلس الليبي

أحمد فتوح – من الزمالك

ناصر ماهر – من الأهلي

محمد عبد الحليم ”حليمو“ – من النجوم

* الإنتاج الحربي

إبراهيم عبد الخالق – من الإسماعيلي

باسم مرسي – من الزمالك

مامادو نياس – من السلام زغرتة اللبناني

محمد فييرا – من بتروجت

أيمن الطرابلسي – من النجم الساحلي التونسي

محمد شوقي غريب – من إنبي

محمد عبد الرازق ”بازوكا“ – من الاتحاد السكندري

مصطفى البدري – من الأهلي

محمد عبد المجيد – من الاتحاد السكندري

* طلائع الجيش

عمرو جمال – من الأهلي

ناصر منسي – من بيراميدز

حسام سلامة ”باولو“ – من الزمالك

كريم ممدوح – من الاتحاد السكندري

أحمد عبد الرحمن ”زولا“ – من بتروجت

كريم طارق – من بتروجت

محمود سامي – من سموحة

أحمد داود – من الزمالك

عمرو السيسي – من النجوم

مهند لاشين – من بيراميدز

أحمد سامي – من مصر للمقاصة

أحمد علاء – من الأهلي

ميشيل ميلاد طارق – من تورنس السويدي

* المصري البورسعيدي

مفتاح طقطق – من النصر الليبي

بهاء مجدي – من الزمالك

عماد فتحي – من الزمالك

* الجونة

محمد نجيب – من الأهلي

والتر بواليا – من نكانا الزامبي

عمر رضوان – من الأهلي

عمرو السعداوي – من الأهلي

عمرو بركات – من الأهلي

إسلام محارب – من الأهلي

آلان كيامبادي – من كمبالا سيتي الأوغندي

عمرو عبد الفتاح ”عموري“ – من طلائع الجيش

باسم علي – من الأهلي

أحمد ريان – من الأهلي

أحمد حمدي – من الأهلي

* حرس الحدود

جاتوش بانوم – من الجونة

محمد أسامة – من بتروجت

محمد همام – من النجوم

محمد حمدي ”الشيخ“ – من الزمالك

أحمد شرويدة – من النجوم

مصطفى علي ”مارسيلو“ – من المصري البورسعيدي

عمرو الحلواني – من إنبي

* مصر للمقاصة

محمد إبراهيم – من الزمالك

صلاح أمين – من النجوم

خالد أوتشو – من تشيرشل براذرز الهندي

أودو موزيس – من حرس الحدود

أيمن حفني – من الزمالك

* إنبي

محمد رزق – من بيراميدز

أحمد العجوز – من بتروجت

حميد ماو مكامي – من بتروجت

شريف عادل ”دابو“ – من بيراميدز

محمد شريف – من الأهلي

* المقاولون العرب

عبد الرحمن فاروق – من الإنتاج الحربي

محمد عصام – من جورنيك وينتشا البولندي

محمد سالم – من الداخلية

إبراهيم عادل – من سموحة

معروف يوسف – من الزمالك

محمود سيد – من سموحة

شكري نجيب – من الإسماعيلي

كوفري إيبونج – من أهلي بنغازي الليبي

* وادي دجلة

عمر فاروق ”ميرا“ – من المقاولون العرب

مروان حمدي – من مصر للمقاصة

رجب عمران – من مصر للمقاصة

عبد الكبير الوادي – من اتحاد طنجة المغربي

رفيق كابو – من اتحاد المنستير التونسي

* نادي مصر

إيجور – من دورنبيرن النمساوي

كليف نياكيا – من ماثاري يونايتد الكيني

محمد جمال ”تريكة“ – من الداخلية

مصطفى علي ”كالوشا“ – من الداخلية

عصام ثروت – من سموحة

طه عادل – من مصر للمقاصة

محمد جبر – من الاتحاد السكندري

* أسوان

مسعد عوض – من حرس الحدود

إبراهيم القاضي – من بتروجت

الحسيني سمير – من المصري البورسعيدي

أحمد محمود ”طيطا“ – من المقاولون العرب

موسى داو – من الجهراء الكويتي

عبد العزيز إمام – من سموحة

حسن يوسف – من طلائع الجيش

عبد الرحمن خالد ”جبنة“ – من المقاولون العرب

إبراهيم جلال – من حرس الحدود

أحمد عبد الظاهر – من حرس الحدود

فادي فريد – من الأهلي

أوميد أوكري – من سموحة

* طنطا

علي فرج – من بتروجت

أحمد سعيد ”أوكا“ – من الجونة

باسم عبد العزيز – من النجوم

إيهاب سمير – من المقاولون العرب

أحمد الشناوي – من حرس الحدود

محمود فرج ”كابونجا“ – من الإنتاج الحربي

تاديو لوانجا – من فايبرز الأوغندي

وليد عادل – من مصر للمقاصة

أحمد الألفي – من الاتحاد السكندري

محمد ماجد ”أونش“ – من الإنتاج الحربي

ماريو برنار ماندرو – من الدفاع الجديدي المغربي

إسلام فؤاد – من المقاولون العرب

جون أفيري – من سوفاباكا الكيني

هشام شعبان – من الأهلي