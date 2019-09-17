حسام حسن يقترب من قيادة منتخب مصر

يواجه اتحاد الكرة المصري برئاسة اللجنة المؤقتة التي يديرها عمرو الجنايني، أزمتين في المفاوضات مع كل من حسام حسن وإيهاب جلال، المديرين الفنيين لفريقي سموحة والمصري على الترتيب، لتعيين أحدهما مدربًا لمنتخب مصر الأول.

وكشف مصدر لـ“إرم نيوز“ أن حسام حسن يصر على تعيين شقيقه إبراهيم حسن مديرًا للكرة في منتخب مصر، لقبول مهمة المدير الفني، بينما يتحفظ مسؤولو اتحاد الكرة على هذا الشرط في ظل وجود أسماء قوية أخرى تستحق الحصول على الفرصة في منصب مدير الكرة.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر تويتر إن ”حسام حسن وافق على التخلي عن جهازه المعاون لقيادة منتخب مصر مشترطًا وجود إبراهيم حسن ووليد بدر فقط بعد جلسة عقدها مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة“.

وأوضح المصدر أنه بالنسبة لإيهاب جلال، فاتحاد الكرة لا زال يرفض سداد أموال المدير الفني للنادي المصري، التي حصل عليها عند بداية التعاقد، والتي تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري.

وأشار إلى أنه من جانب إيهاب جلال، يرفض هو الآخر تحمل المبلغ، ويصر على أن يسدده اتحاد الكرة بدلًا منه لإنهاء تعاقده مع المصري.