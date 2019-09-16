محمود فتح الله نجم نادي الزمالك السابق يعلن اعتزاله كرة القدم (فيديو)

أعلن محمود فتح الله، مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في الفترة المقبلة.

ولعب فتح الله في صفوف فريق كرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر لسنوات طويلة، وحصل معهما على بضع بطولات.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”قرار صعب جدًّا الاعتزال، خاصة عندما يأتي لي عروض كثيرة داخل وخارج مصر وأنا في الـ37 من العمر“.

وأضاف: ”لكني غير متحمس ولن أشعر باستمتاع، استخرت الله، وشعرت أنني اتخذت القرار الصحيح وهذا التوقيت مناسب جدًا بالنسبة لي، وأتمنى التوفيق في الفترة المُقبلة“.

وتابع: ”حزين جدًّا بسبب الابتعاد عن الكرة، ولن أبتعد عن المجال، وهناك تحد جديد سوف أعلن عنه في ميعاده المحدد وأسأل الله التوفيق فيما هو قادم“.

وعن وجهته المقبلة، أشار فتح الله إلى أنه سيفاضل بين العمل الإعلامي أو التدريب وسيحسم قراره خلال الأيام المقبلة لأنه لا يريد أن يبتعد عن كرة القدم.

وكان نادي النجوم آخر تجارب فتح الله الكروية بعد مسيرة حافلة مع أندية غزل المحلة والزمالك وطلائع الجيش، والإنتاج الحربي، والمقاولون العرب، بجانب تجربة خارج مصر مع النجمة اللبناني.

وكان المدافع الدولي السابق بدأ مشوراه في كرة القدم مع غزل المحلة قبل الانتقال للزمالك، ثم لعب لطلائع الجيش والإنتاج الحربي والمقاولون العرب والنجمة اللبناني ونجوم إف سي قبل إعلان اعتزاله.

وفاز فتح الله ببطولة كأس مصر 3 مرات مع الزمالك أعوام 2008 و2013 و2014، كما توج مع المنتخب المصري ببطولتي كأس الأمم الأفريقية عامي 2008 و2010.