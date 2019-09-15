موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: ميتشو ينقلب على ثلاثي الأبيض.. وفايلر يحسم مصير كهربا

أغلق ناديا الأهلي والزمالك ملف مشوار دوري أبطال إفريقيا من أجل التركيز في لقاء السوبر المصري بين الفريقين يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الأحد:

الأهلي يلجأ للمعسكر المبكر ويرفض المكافآت

لجأ النادي الأهلي لإقامة معسكر مبكر قبل لقاء السوبر في ملعب برج العرب بعد أن تقرر إقامة لقاء سموحة يوم 23 سبتمبر الجاري بالجولة الأولى للدوري.

واستقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، على السفر قبل لقاء الزمالك بيومين من أجل إقامة معسكر مغلق لمباراتي الزمالك ثم سموحة في منطقة برج العرب.

ويخضع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي لأشعة رنين مغناطيسي لحسم موقفه من خوض لقاء الزمالك، بينما يسابق رامي ربيعة مدافع الفريق الزمن أيضًا لخوض المباراة.

ورفض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة صرف مكافآت خاصة بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وطلب نادي كانو سبورت إقامة اتفاقية توأمة مع النادي الأهلي للتعاون في المرحلة القادمة.

ويحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعد مباراة الإياب ضد كانو سبورت مصير صفقة محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم دي سبورتيفو أفيس البرتغالي بعد تقييم احتياجات الفريق في هذا المركز.

حملة دعم جماهيري مستمرة لمؤمن زكريا

استمرت حملة الدعم الجماهيري للاعب مؤمن زكريا مهاجم فريق الأهلي قبل مغادرته إلى ألمانيا للعلاج من مرضه.

وتجمع المئات من مشجعي الأهلي تحت منزل مؤمن زكريا لدعمه في محنته، خاصة أنه أعلن أن إصابته نفسية في المقام الأول.

وحرص لاعبو المصري على تقليد احتفال مؤمن بعد أهداف الفريق الأربعة في مباراة ماليندي بطل زنجبار في ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ميتشو ينقلب على ثلاثي الزمالك

انقلب المدرب الصربي مليوتين سيرجيوفيتش ميتشو المدير الفني للزمالك على الثلاثي محمد أبو جبل حارس المرمى ومحمد عنتر وعمر السعيد لاعبي الفريق.

وعنف ميتشو الثلاثي بسبب سوء أدائهم في لقاء جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا الذي خسر الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقرر الزمالك العودة للتدريبات غدًا الاثنين بعد العودة من السنغال عقب خوض لقاء جينيراسيون السنغالي.

إيهاب جلال يستعد لقيادة المنتخب

قطع المنتخب شوطًا كبيرًا من أجل التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

وودع جلال لاعبي المصري بعد مباراة ماليندي بطل زنجبار التي فاز بها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وأبلغ جلال إدارة المصري برغبته في رد مبالغ مالية للنادي قبل الرحيل للمنتخب.

بيراميدز يغلق صفحة حمدي

اغلق نادي بيراميدز صفحة التعاقد مع أحمد حمدي صانع ألعاب الأهلي.

وطلب أحمد حمدي البقاء في الأهلي أو الرحيل للاحتراف الأوروبي ما جعل بيراميدز يغلق صفحة ضمه.