القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينراسيون في دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الزمالك عن نقل مباراة الفريق ضد جينراسيون في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا على قناة “أون سبورت”، مساء اليوم السبت.

وسيتم بث المباراة في تمام الثامنة مساء، ويسبقها ستوديو تحليلي وكذلك عقب انتهاء المباراة.

إلى ذلك، اتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالتسبب في الأزمة الصحية التي يعاني منها مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأحمر، والتي تسببت في عدم قيده في القائمة المحلية للفريق في الموسم الجديد.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: ”إدارة الأهلي تعمدت إذلال مؤمن زكريا لمدة عام، ما تسبب في الحالة النفسية التي يمر بها الآن، وتطور الأمر إلى مرض عضوي“.

وأَضاف مرتضى: ”سأتكفل بمصاريف علاجه بالكامل، هذا واجبي تجاه اللاعب، أنا أعتبر مؤمن مثل أحمد وأمير بالضبط، ومنذ أن كان في الزمالك أحبه وأحترمه وحاولت إقناع المدير الفني للزمالك بإبعاده عن المشاركة أثناء التفاوض مع إنبي لضمه بشكل نهائي حتى لا تتم المغالاة في سعره“. على جانب آخر، قال مرتضى منصور: ”هناك محاولات لزيادة عدد الجماهير في مباراة السوبر أمام الأهلي، يهمني سلامة الجماهير لأن البلد لا تتحمل حدوث أي شيء، جزء كبير من الجماهير في مباراة السوبر سيكون من أعضاء الجمعية العمومية، وأريد أيضًا أن يحضر الجمهور الملتزم، لا نريد من الجماهير أن توجه الشتائم لمحمود شيكابالا، لاعب الزمالك، أو محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أو صالح وطارق سليم، وأن تخرج المباراة بشكل جيد“.

وأضاف مرتضى: ”أتمنى من لاعبي الفريقين الالتزام وعدم إثارة الشغب لأنهم يمثلون منتخب مصر، وهناك لجنة انضباط والأمور لن تمر من دون عقاب كما كان يحدث في الفترات السابقة“.

وعن انضمام مصطفى يونس لقناة الزمالك، قال منصور: ”مصطفى يونس شخصية محترمة جدًا وعرضت عليه أن ينضم لقناة الزمالك ويقدم برنامجًا أسبوعيًا لنبذ التعصب اسمه الرأي الآخر، وأتمنى أيضًا ضم مصطفى عبده“.