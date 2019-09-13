موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: إصابة أزارو .. والأبيض ينهي أزمة المستحقات

يستعد فريقا الأهلي والزمالك لاستئناف مشوار دوري أبطال أفريقيا بعد أن وصل الفريقان إلى دور الـ32 ويلعب قطبا الكرة المصرية خارج الحدود، حيث يحل الأهلي ضيفًا على ”كانو سبورت أكاديمي“ بطل غينيا الإستوائية ويلعب الزمالك في ضيافة جينيراسيون فوت السنغالي، غدًا السبت.

ويلعب أيضًا بيراميدز ضد شباب بلوزداد الجزائري في صدام عربي مثير في ذهاب دور الــ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، غدًا السبت.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم الجمعة:

الشناوي يرفض التمرد.. وإصابة أزارو

رفض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي التمرد وفضل الانتظار حتى حل أزمة تعديل راتبه السنوي بعد الوعود التي حصل عليها مؤخرًا.

وخاض الأهلي مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة كانو سبورت أكاديمي بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا ، وتأكد غياب المهاجم المغربي وليد أزارو لإصابته بجزع في الركبة.

وحرص عدد من لاعبي الفريق الأحمر على مؤازرة زميلهم مؤمن زكريا نجم الفريق بعد ظهوره التلفزيوني الذي أثار جدلًا واسعًا وأنباء مرضه وتأكيدات سفره إلى ألمانيا في رحلة علاج.

الزمالك ينهي أزمة المستحقات

أنهى فريق الزمالك أزمة مستحقات لاعبيه بعد اتصال هاتفي أجراه مرتضى منصور رئيس النادي برئيس بعثة الفريق في السنغال إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ووعد بحل أزمة المستحقات وصرف مقدم العقود قبل لقاء الأهلي في بطولة السوبر، يوم الجمعة المقبل.

وأكد المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني للزمالك أن فريقه يحترم منافسه جينيراسيون فوت السنغالي موضحًا أن الكرة السنغالية رائعة ومليئة بالمواهب، كما أن المنافس أطاح من قبل بفريق مصر المقاصة.

وأشار إلى أن الزمالك سيتأثر بغياب الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا، والمغربي محمد أوناجم، ولكن الفريق قادر على تعويض الغيابات.

ضربة قوية لبيراميدز

تعرض فريق بيراميدز لضربة قوية قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري في الكونفيدرالية بعد خوض مران، اليوم الجمعة.

وتأكد غياب محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز، ويميل الفرنسي سباستيان ديسابرالمدير الفني لإشراك أحمد أيمن منصور قلب الدفاع في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب حمدي الذي شكا من الإصابة.

ويعاني الغاني جون أنطوي أيضًا من إصابة ستحرمه من مباراة بلوزداد بجانب الثنائي الأوغندي عبده لومالا ومحمد عطوة لعدم القيد.

الإسماعيلي يعبر أهلي بنغازي

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا مثيرًا على حساب أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 4-2 في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وسجل رباعية الإسماعيلي وجيه عبد الحكيم ”هدفين“، وعبد الرحمن مجدي، وأحمد مدبولي، بينما أحرز سفيان عمران ودافيد للفريق الليبي.

وأعرب المدرب الصربي ميودراج المدير الفني للإسماعيلي عقب اللقاء سعادته بالمباراة وأداء الفريقين، موضحًا أن الإسماعيلي لعب بشكل هجومي.

السوبر في برج العرب بحضور جماهيري

أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الأمن بحضور 10 آلاف مشجع في ملعب برج العرب.