رسميًا: مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بحضور 10 آلاف متفرج

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك بطلي الدوري والكأس لموسم 2018-2019 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًا قال فيه إن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك ستكون بحضور جماهيري يقدر بـ 10 آلاف متفرج، مناصفة بين الناديين ( 5 آلاف مشجع لكل فريق ).

ويأتي إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

وفيما يلي بيان الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة السوبر:

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2018-2019 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بحضور جماهيري يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق).

الاتحاد المصري لكرة القدم إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدمًا في نهجه بضرورة عودة الجماهير، وفي الوقت نفسه فإن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة أن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر وكل مباراة ستكون أكثر حرصًا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة.

وكان الاجتماع التنسيقي السابق بحضور مندوبي الأهلي والزمالك قد شهد الاستقرار على حضور 15 فردًا فقط من كل فريق، حيث كان يسود اتجاه قوي لعدم حضور الجماهير لمباراة السوبر المصري.