صامويل إيتو: أصول محمد صلاح وساديو ماني الأفريقية تحرمهم من الكرة الذهبية

يرى النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو، أن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني لن يحققا جائزة الكرة الذهبية هذا العام، لأنهما فقط ينتميان إلى قارة أفريقيا.

وقال إيتو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: ”نحن كأفارقة لا نتمتع باحترام العالم وتقديره، لقد فاز صلاح بلقب دوري الأبطال وهداف البريمرليغ، كذلك الحال بالنسبة لساديو ماني، لكن في النهاية أفضل لاعب سيذهب إلى اسم آخر“.

وأشار المهاجم السابق لبرشلونة، إلى أن عدم وجود صلاح أو ماني ضمن قائمة الثلاثي المرشح سيكون أمرًا ظالمًا، خصوصًا بعد المستوى المميز للثنائي في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر، أن إيتو أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا منذ أيام، لكنه لم يحدد الخطوة القادمة في مستقبله سواء اتجاهه إلى التدريب أو الابتعاد تمامًا عن عالم الرياضة.