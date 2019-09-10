كيف وضعت بداية ميتشو الناجحة مع الزمالك الضغوط على فايلر مدرب النادي الأهلي؟

وضعت البداية الناجحة للمدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مع الزمالك المزيد من الضغوط على السويسري رينيه فايلر المدرب الجديد للغريم الأهلي لإثبات ذاته وهو يتطلع لاجتياز عقبة أول مواجهة أفريقية يخوضها مع الفريق.

وتولى فايلر مسؤولية الأهلي قبل عشرة أيام خلفًا لمارتن لاسارتي القادم من أوروغواي بعد الاستغناء عن خدماته عقب الخروج المبكر من كأس مصر، مع أنه قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي.

وتسافر بعثة الأهلي صباح الأربعاء إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت يوم السبت في ذهاب الدور الـ 32 لـ“دوري أبطال أفريقيا“ وهي بطولة أخفق الأهلي في الفوز بها منذ 2013.

وفاز الزمالك بكأس مصر بعد ثلاثة أسابيع فقط على تولي ”ميتشو“ المسؤولية؛ ما جعل جماهير الأهلي تعقد المقارنات بين المدربين وتطالب فايلر بأن يكون على قدر المسؤولية ويثبت جدارته.

وترى جماهير الأهلي أن مواجهة فريقها الأفريقية لن تكون أخطر مهمة للمدرب السويسري لكنها تأتي خطوة أولى على طريق طويل من التحديات الحقيقية والكبيرة سيكون أبرزها موقعة كأس السوبر المحلية بين الأهلي بطل الدوري والزمالك والمقررة في وقت لاحق هذا الشهر.

ويعلق عشاق الأهلي آمالًا كبيرة على هذه المباراة لإزالة الشكوك بشأن كفاءة المدرب السويسري إذ لا تزال بعض الجماهير ترى انه ليس على مستوى طموحات النادي العريق.

* تدريبات مغلقة

وقال الأهلي إن ”فريقه أنهى بشكل جيد الاستعداد لمواجهة ممثل غينيا الاستوائية بتجهيز لاعبيه بدنيًّا وفنيًّا“.

وأضاف النادي بموقعه على الإنترنت ”حرص فايلر خلال تدريبات الفريق الأخيرة على فرض السرية وعدم السماح لوسائل الإعلام بالاقتراب من ملعب التتش بالجزيرة حيث يخوض الفريق تدريباته، كما فرض الجهاز الفني حظرًا على الأحاديث الإعلامية للاعبي الفريق لتحقيق المزيد من التركيز“.

وواجه فايلر أول مشكلة مع الأهلي بعد تعرض الحارس الأساسي محمد الشناوي للإصابة قبل يومين ليخضع لتدريبات علاجية مكثفة أملًا في اللحاق بالمباراة لما يتميز به من خبرات في التعامل مع المباريات الأفريقية.

واستقر المدرب السويسري على التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها كانو سبورت والتي سيتولى فيها علي لطفي حراسة المرمى إذا ما تعذر اكتمال جاهزية الشناوي.

وسيلعب أمامه الثنائي محمود متولي وياسر ابراهيم والظهيران محمد هاني وعلي معلول.

وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي (قفشة) وحسين الشحات ورمضان صبحي وفي الهجوم مروان محسن.

وربما يعاني الأهلي في رحلته إلى غينيا الاستوائية الإرهاق لطول الرحلة التي تستغرق 16 ساعة طيران تتخللها فترة ترانزيت ثلاث ساعات في أديس أبابا إلى جانب تقارير عن ارتفاع الحرارة والرطوبة هناك.