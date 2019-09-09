موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: طارق حامد يطلب تعديل عقده.. وفايلر يتحفظ على موعد السوبر المصري

مازالت أفراح الفوز بلقب كأس مصر مستمرة في نادي الزمالك بعد التتويج بالبطولة على حساب بيراميدز بفوز ساحق 3/0 وسيطرت ردود الأفعال على المشهد في القلعة البيضاء وأيضًا في الأوساط الكروية المصرية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الاثنين.

طارق حامد يطلب تعديل عقده في الزمالك

طلب طارق حامد لاعب وسط الزمالك تعديل عقده مع الفريق الأبيض بعد نهاية بطولة كأس مصر، وأبلغ طارق نجل رئيس الزمالك أمير مرتضى المشرف على الكرة برغبته في حل أزمة راتبه السنوي الذي لم يحصل عليه كما تم الاتفاق أثناء تجديد عقده.

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرف مقدم العقود الجديدة بجانب مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد التتويج بلقب كأس مصر كما أشاد مرتضى بالأداء الذي قدّمه محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ نجم الفريق موضحًا أنه شبيه بقطعة الماس التي أزال عنها التراب.

وكلف مجلس إدارة الزمالك عضو المجلس إسماعيل يوسف لرئاسة بعثة الفريق الأبيض في السنغال لخوض لقاء جينريشن فوت السنغالي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

فايلر يتحفظ على موعد السوبر المصري

أبدى المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تحفظه على موعد بطولة كأس السوبر المصري أمام الزمالك يوم 20 سبتمبر الجاري بعد أن أبلغه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بعودة الفريق من رحلة غينيا الاستوائية يوم الاثنين المقبل وهو ما يسبب حالة من الإرهاق الشديدة.

وخاض الفريق الأحمر تدريباته في ظل أزمة حادة تضرب مركز حراسة المرمى بعد استمرار إصابة حارسي المرمى محمد الشناوي وشريف إكرامي وهو ما يثير القلق في الجهاز الفني.

ووجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التهنئة لفريق تنس الطاولة بعد تتويجه بلقب البطولة العربية بالمغرب.

بيراميدز يرفض معاقبة لاعبيه

رفض نادي بيراميدز معاقبة لاعبيه عقب الهزيمة بثلاثية دون رد أمام الزمالك وخسارة لقب كأس مصر.

ومنح الفرنسي سباستيان ديسابرالمدير الفني لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة قبل الإعداد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المصري يفاوض البدري.. والإسماعيلي يطلب جمعة

دخل النادي المصري في مفاوضات مع حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي من أجل تدريب الفريق حال رحيل إيهاب جلال عن قيادة الفريق.

ودخل الإسماعيلي في مفاوضات لضم محمد عادل جمعة ظهير أيسر الفريق الأسبق بعد رحيله عن فريق اتحاد بن قردان التونسي لتدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل طارق طه إلى بيراميدز.