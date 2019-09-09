اختفاء محمد عواد في مباراة الزمالك وبيراميدز.. لقطة غريبة أثارت حيرة مشاهدي نهائي كأس مصر (فيديو)

أثار محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، حيرة الجماهير التي كانت تشاهد مباراة فريقه ضد بيراميدز، مساء الأحد، في نهائي كأس مصر، بسبب عدم ظهوره أمام مرماه، خلال إحدى الهجمات.

في الدقيقة 34 لم يظهر عواد داخل مرماه ولم يظهر تمامًا في لقطة استحواذ محمد عبد الشافي ومحمود علاء على الكرة.

وقال عواد في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: ”لم أتعرض في حياتي للضغط مثلما تعرضت له في الشهر الماضي، والحمد لله ربنا يوفقني في قراراتي دائمًا“.

وواصل: ”أشعر براحة كبيرة بعد تحقيق اللقب، سنأخذ راحة وبعد ذلك سنركز في المباراة المقبلة“.

اخوي العزيز احمد عطا المحلل المحترم ممكن تفسر لينا أين إختفى محمد عواد في هذه اللقطة ؟؟؟ pic.twitter.com/ZoyEFfsC5n — Mohammad Abu Roumi (@jerikosson) September 8, 2019

وأضاف: ”هذه أول بطولة لي في تاريخي، وستكون البداية، أمامنا السوبر المصري والسوبر الأفريقي“.

وعن لقطة عدم ظهوره في الكادر الذي ظهر على الشاشة، قال: ”لا أتذكر بالتحديد أين كنت، ولكن غالبًا كنت أتكلم مع عبدالغني أو محمود علاء في وسط الملعب“.

وكان اختفاء عواد من أمام مرمى الزمالك في إحدى الكرات التي كانت في منتصف ملعب القلعة البيضاء، قد أثار جدلًا وتساؤلات حول مكان تواجده رغم أن الكرة في بدايتها كانت مع لاعبي بيراميدز، ما قد يشكل خطورة على مرمى الأبيض.

وتوج الزمالك بطلًا لكأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه بعدما اكتسح بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء.

وانضم محمد عواد للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من الإسماعيلي.

وشارك عواد في 3 مباريات مع الزمالك في بطولة كأس مصر ولم تتلق شباكه أي هدف.