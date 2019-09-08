موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

يصطدم فريق الزمالك بنظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

وتعد مسابقة كأس مصر هي الأقرب إلى الزمالك خاصة في السنوات الأخيرة، بعدما توج بطلًا لها خمس مرات خلال آخر ست نسخ لعِبت منها.

الزمالك خلال ست النسخ الأخيرة فقد لقبًا واحدًا فقط كان لصالح الأهلي في موسم 2016-2017 عندما واجه المصري في اللقاء الختامي.

ولم ينجح بيراميدز -أو الأسيوطي بالمسمى القديم- في الفوز بلقب كأس مصر من قبل، على الرغم من تواجد 12 فريقًا في لائحة شرف المتوجين باللقب.

إلا أن بيراميدز استطاع أن يكون فريقًا قويًّا في الموسم الماضي بالتعاقد مع محترفين أجانب عدة، قبل أن يتم إجراء تعديلات كبيرة على الفريق استطاعت أن تكمل مشواره نحو نهائي الكأس.

لعب الزمالك ضد بيراميدز في مباراتين فقط من قبل، كانا خلال الموسم المنتهي من الدوري المصري والذي انتهى بتواجدهما في المرتبين الثانية والثالثة على التوالي، خلف الأهلي البطل.

المواجهة الأولى بين الزمالك وبيراميدز انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة لمثلها على ملعب بتروسبورت، قبل أن ينجح الفريق حديث العهد في الفوز بالثانية بهدف نظيف.

وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منية سمنود بهدف دون رد، في إطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربي والفوز عليه بهدفين دون رد في دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، في المباراة التي امتدت إلى وقت إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، فى نصف النهائى علي استاد الإسماعيلية.

فيما تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا في دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، في إطار منافسات دور ربع النهائي وأخيرًا الفوز على بتروجت بالنتيجة نفسها.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات نايل سبورت، أون سبورت، تايم سبورتس أرضيًا.