محمد الشناوي يتمرد على النادي الأهلي المصري.. وفايلر يكشف موقفه من أزارو

رفع محمد الشناوي، راية العصيان في وجه إدارة النادي الأهلي المصري، بسبب عدم تنفيذ مطالبه المالية، رغم رفض احترافه في صفوف نادي النصر السعودي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”الشناوي حصل على وعد سابق من إدارة الأهلي بتعديل تعاقده مع الفريق، خاصة بعد رفض عدة عروض احتراف له وآخرها من نادي النصر السعودي“.

وأضاف المصدر أن ”الشناوي عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وأكد أنه يتعرض لحالة من التجاهل من الإدارة وعدم تقدير في ظل التأجيل المستمر لتعديل عقده مع الفريق، ورفعه للفئة الأولى في الفريق، رغم أنه أصبح الحارس الأساسي ويقدم مستوىً ثابتًا في الفترة الأخيرة وكان أحد أسباب فوز الفريق ببطولة الدوري“.

وتابع المصدر بقوله: ”الشناوي منح إدارة الأهلي فرصة أخيرة من أجل تعديل عقده مع الفريق ومنحه ترضية مالية مناسبة، وإلا سيرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ولن يرضخ لأي ضغوط للبقاء“.

ومن جانب آخر كشف رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، موقفه من المغربي وليد أزارو بعد أن شاهد عدة مباريات للاعب للتعرف على مستواه الفني وسبب إهداره الفرص أمام المرمى.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”فايلر أكد للجنة التخطيط بالأهلي تمسكه باستمرار أزارو مع الفريق في الموسم المقبل، وإغلاق ملف رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية“.

وأضاف المصدر: ”فايلر أكد أن أزارو يتمتع بإمكانيات بدنية وسرعة ستفيد الخطة التي سيخوض به مبارياته مع الأهلي، ولكن يحتاج لبعض التدريبات الخاصة لحل أزمة إهداره الفرص أمام المرمى، وحدد برنامجًا خاصًا له تحت إشرافه بشكل شخصي سيتم تنفيذه بعد عودة اللاعب من معسكر منتخب المغرب“.

وتابع: ”أبدت لجنة التخطيط بالأهلي ارتياحها لقرار فايلر باستمرار أزارو وعدم التعاقد مع مهاجم أجنبي، خاصة أن لجنة التعاقدات فشلت في إحضار عرض مناسب للاعب خلال الفترة الحالية“.