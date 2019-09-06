موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: أول طلب رسمي من فايلر وأزمة بسبب تذاكر نهائي كأس مصر

كثف فريقا الزمالك وبيراميدز الاستعدادات للمباراة النهائية ببطولة كأس مصر التي تقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية، يوم الأحد المقبل، وهو ما يسيطر على الأحداث الكروية في مصر حاليًا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019:

رسميًا.. حكام أجانب لنهائي كأس مصر

وافق اتحاد الكرة على طلب نادي بيراميدز باستقدام حكام أجانب لنهائي بطولة كأس مصر بعد سداد مبلغ 25 ألف دولار.

ويتكتم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام على اسم الحكم الأوروبي الذي سيدير المباراة بعدما طلب بيراميدز الاستعانة بحكام أجانب.

أزمة تذاكر في الزمالك

شهد نادي الزمالك أزمة حادة بخصوص تذاكر مباراة نهائي الكأس بعدما رفض اتحاد الكرة فكرة تخصيص نسبة لجماهير الزمالك من التذاكر يتم تسليمها للإدارة لتوزيعها على الأعضاء أو الجماهير.

وحدد اتحاد الكرة منفذين لبيع تذاكر مباريات نهائي كأس مصر في استاد القاهرة ونادي الصيد، وسيتم طرح التذاكر، غدًا السبت، بقيمة 75 جنيهًا لتذاكر الدرجتين الثانية والثالثة و300 جنيه للدرجة الأولى و750 جنيهًا للمقصورة الأمامية.

ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر للجمعية العمومية بعد أن حضر الأعضاء لاعتماد الميزانية على مدار، أمس الخميس واليوم الجمعة، وأدلى خالد لطيف عضو اتحاد الكرة السابق بصوته في الجمعية العمومية.

وفرض الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك سرية تامة على استعدادات الفريق الأبيض لخوض لقاء بيراميدز، وعكف على متابعة لقاءات الخصم الأخيرة لتحديد نقاط القوة والضعف.

بيراميدز يعلن جاهزية السعيد

أعلن نادي بيراميدز جاهزية عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق لخوض لقاء الزمالك بعد تخلصه من آلام عضلة السمانة التي تعرض لها.

ووجه نادي بيراميدز الدعوة لمالكه الأسبق محمود الأسيوطي لحضور مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر وهو ما أعلنه الأسيوطي عبر صفحته بموقع فيس بوك.

أول طلب رسمي من فايلر

قدم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أول طلب رسمي لإدارة النادي بإعادة النظر في لائحة الفريق الأحمر.

وأكد فايلر لمسؤولي ناديه رغبته بمناقشة لائحة الفريق خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع قواعد الاحتراف وقيمة عقود اللاعبين لفرض المزيد من الانضباط في المرحلة المقبلة.

في المقابل أعلن النادي الأهلي سفر محمود وحيد الظهير الأيسر مع الفريق في رحلة غينيا الاستوائية لخوض لقاء كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تأكد غياب رامي ربيعة المدافع.

وتعافى وحيد من إصابته في الكاحل بنسبة كبيرة وسيخضع لاختبار طبي، غدًا السبت، بينما تحسنت حالة كريم وليد نيدفيد لاعب الوسط المصاب في الركبة.

أزمة في الإسماعيلي

تعرض الثنائي محمد مجدي، ومحمود عبد العاطي دونجا لاعبا الإسماعيلي لإصابة قوية خلال مباراة بلدية المحلة الودية، اليوم الجمعة، والتي فاز بها الدراويش بثنائية دون ردٍ.

واشتكى دونجا من جزع في الكاحل، كما يعاني مجدي من جزع في الرباط الخارجي للركبة، وأصبح الثنائي مهددًا بالغياب عن مباراة أهلي بنغازي الليبي المقررة، يوم الجمعة المقبل، في البطولة العربية.

وقدم أسامة نبيه المدير الفني لفريق ”إف سي“ مصر استقالته من منصبه بشكل رسمي دون الإعلان عن الأسباب، بينما قدم المصري البورسعيدي عرضًا ماليًا أكبر لضم ثنائي وادي دجلة خالد رضا ومحمد هلال قبل بداية الموسم الجديد.

ونفى فرج عامر رئيس نادي سموحة ما تردد حول دخوله في مفاوضات لضم النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك، كما أعلن رحيل محمود منصور مدافع الفريق لحرس الحدود على سبيل الإعارة وقيد السيد فريد مدافع الفريق في القائمة الأولى.

وأعار الاتحاد السكندري ظهيره الأيسر هشام صلاح لفريق الرجاء المطروحي أحد أندية دوري القسم الثاني.