موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. فايلر يحسم مصير أزارو.. والأبيض يبحث التخلص من بوطيب

تترقب جماهير الكرة المصرية اللقاء المثير الذي يجمع بين الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر يوم الأحد المقبل في مواجهة ستكون مميزة بعدما تحدد ملعب اللقاء وعدد الحضور الجماهيري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019:

استعدادات مكثفة لنهائي كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الترتيبات الخاصة بلقاء الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر الذي يقام يوم الأحد المقبل بعدما تقرر إقامته على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور 20 ألف مشجع بعد موافقة الأمن.

وحدد اتحاد الكرة 75 جنيهًا قيمة تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة و300 جنيه للدرجة الأولى و750 جنيه للمقصورة الأمامية.

ومازال الغموض يحيط بمصير حكام اللقاء في ظل عدم تقدم الفريقين بطلب لاستقدام حكام أجانب وهو ما يعزز فرص تعيين طاقم مصري لإدارته.

فايلر يحسم مصير أزارو

يحسم المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الأهلي مصير اللاعب المغربي وليد أزارو بعد أن ترددت أنباء حول رحيله في شهر يناير المقبل.

ويتابع فايلر مستوى أزارو في ودية المغرب ضد بوركينا فاسو غدًا الجمعة كما طلب من معاونيه إعداد تقرير مفصل عن مستوى اللاعب المغربي خاصة أنه علم بوجود انتقادات له في الفترة الماضية.

وخاض الفريق تدريباته اليوم الخميس على ملعب مختار التتش ، وتأكد غياب رامي ربيعة مدافع الأهلي عن لقاء كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بينما يخضع محمود وحيد الظهير الأيسر لاختبار طبي لحسم مشاركته بعد إصابته بكدمة في كاحل القدم.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين طارق قنديل رئيساً لبعثة الفريق في غينيا الإستوائية كما بدأ الخطيب مناقشة إنشاء فرع للنادي الأهلي في الإسكندرية.

الزمالك يبحث عن بيع بوطيب

يبحث نادي الزمالك عن عرض مناسب للتخلص من اللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق في ظل استمرار إصابته في المرحلة الماضية وخاصة أن المدرب الصربي ميلوتين سيردجوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني طلب حسم موقف بوطيب طبيًا لأنه يرغب في ضم مهاجم جديد خلال انتقالات الشتاء.

وفرض الجهاز الفني لفريق الزمالك حالة من السرية على استعدادات الفريق لنهائي كأس مصر وعقد جلسات مع لاعبيه بعد متابعة مباراة بيراميدز الأخيرة ضد بتروجيت.

الأزمات تلاحق الإسماعيلي

تلاحق الأزمات فريق الإسماعيلي بعدما رفض عماد حمدي لاعب الوسط تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد في صيف 2020 بعد رفض رحيله إلى بيراميدز.

ودخل باهر المحمدي ظهير أيمن الفريق في صدام مع إدارة ناديه بسبب عدم تعديل عقده مؤخرًا وعدم قبول العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة للرحيل ومنها مفاوضات الأهلي.

بيراميدز في ورطة بسبب السعيد

يواجه الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر ورطة قبل لقاء الزمالك في نهائي الكأس بعد تجدد إصابة عبدالله السعيد صانع الألعاب في عضلة السمانة.

ويسابق الجهاز الفني الزمن لتجهيز السعيد بعدما تأكدت جاهزية البوركيني إيريك تراوري ورجب بكار ومحمد فاروق لاعبي الفريق.