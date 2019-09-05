رسميًا.. مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر بحضور جماهيري على برج العرب

وافقت وزارة الداخلية المصرية، على إقامة لقاء مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بحضور جماهيري، على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء الأحد المقبل.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: ”تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر، الساعة 20:00 من مساء الأحد المقبل، بستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري جارٍ تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث“.

وأَضاف البيان: ”في الوقت نفسه قرر اتحاد كرة القدم دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها بـ75 جنيهًا مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرًا لقاعدة جماهير كرة القدم، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى بـ300 جنيه والمقصورة 750 جنيهًا.

وكان اتحاد كرة القدم قد عين حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد منسقًا فنيًا للمباراة، في نظام جديد للاتحاد، بعد نجاحه في تجربة بطولة الأمم الأفريقية التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة.

وأعلن اتحاد الكرة وجود خطة من أجل عودة الجماهير للملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بعد نجاح الحضور الجماهيري في بطولة أمم أفريقيا الماضية.