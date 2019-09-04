موجزأخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. حقيقة أول صدام بين فايلر والخطيب.. والنقاز يهدد بالرحيل

شهد، اليوم الأربعاء، عدة أحداث مهمة على صعيد الكرة المصرية، خاصة مع اقتراب موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر، يوم الأحد المقبل، والترتيبات لمكان اللقاء وعدد الجماهير المسموح بحضورها.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم الأربعاء، فإلى السطور المقبلة:

أول صدام بين الخطيب وفايلر

ترددت أنباء قوية عن تقدم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، بطلب لإدارة ناديه بتغيير ملعب التدريب لسوء أرضية ملعب مختار التتش، ولكن محمود الخطيب رئيس النادي رفض الأمر، وهو ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشكل كبير.

وحرصت ”إرم نيوز“على التواصل مع شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي أكد أن محمود الخطيب لم يتلقَ أي طلبات من فايلر بخصوص ملعب التدريب، كما أن الإدارة بدأت بالفعل تطوير وصيانة أرضية الملعب من خلال المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة بخطة طويلة المدى.

وواصل الفريق الأحمر تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة كانو سبورت المقررة يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وخاض محمود وحيد الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية، كما عقد فايلر جلسات مع لاعبيه لتصحيح بعض الأمور الفنية واستغلال الكرات العرضية.

وأعلن الأهلي خوض مباراة ودية، بعد غدٍ الجمعة، ضد المنيا أحد فرق دوري القسم الثاني في أول مباراة ودية مع المدرب فايلر.

النقاز يهدد بالرحيل

شهدت أجواء نادي الزمالك أجواء مثيرة بعد أن هدد التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق مجددًا بالرحيل بعد تصريحات رئيس النادي مرتضى منصور، بأنه لن يسمح لأي لاعب بليِّ ذراع الزمالك، وأي لاعب تتواصل زوجته مع صحفي أو صفحات عبر مواقع ”فيسبوك“ لن يكون له مكان داخل الفريق.

وأعرب النقاز عن غضبه من هذه التصريحات للمقربين إليه، مؤكدًا أن سياسة مرتضى منصور قد تدفعه للرحيل، خاصة أنه طلب الحصول على مستحقاته كلاعب محترف ولم يقم بشكوى النادي أو غيرها من الأمور.

وتوعد مرتضى منصور، رئيس النادي، لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، الذي انتقل لفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وهدد بمنعه من الرحيل للأهلي خلال شهر يناير المقبل كما توعده بإيقاف وغرامة كبيرة بسبب عدم التزامه بعقده مع الفريق.

وخاض الفريق تدريباته على ملعب النادي وحجز الجهاز الإداري للفريق ملعب بتروسبورت لاستضافة التدريبات قبل لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر.

إصابة دونجا تؤرق ديسابر

أثار نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق بيراميدز مخاوف مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وخضع لأشعة لتحديد موقفه من اللحاق باللقاء.

ويجهز بيراميدز السداسي: المصاب البوركيني إيريك تراوري، ودونجا، ومحمد فاروق، ومحمد فتحي، ورجب بكار، وحارس المرمى أحمد الشناوي، كما عقد ديسابر جلسات مع لاعبيه لتحفيزهم لتقديم الأداء المنتظر في مباراة الزمالك وتحقيق اللقب.

الإسماعيلي يقترب من راحيل

اقترب النادي الإسماعيلي من ضم صبري راحيل ظهير أيسر الاتحاد السكندري، في الموسم الجديد لحل أزمة الجبهة اليسرى بعد فشل مفاوضات بهاء مجدي الذي انتقل للمصري من الزمالك، كما أن الإسماعيلي تعاقد مع لاعبين من فريق الشباب بالقلعة البيضاء هما: محمود عبد المنصف حارس المرمى، ومحمد أحمد كماتشو.

ودخل المصري البورسعيدي في مفاوضات لضم النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك بعد قرار إيقاف الإيفواري الشيخ موكورو لاعب الفريق من جانب الاتحاد الدولي ”فيفا“.

واستغنى حرس الحدود عن مهاجمه أحمد جعفر بعد 10 أيام فقط من التعاقد معه لأسباب فنية، كما استغنى سموحة عن رمزي خالد لاعب وادي دجلة السابق لضعف مستواه، وتراجع طلائع الجيش عن صفقتي محمد رضا مدافع بتروجيت، والتونسي ماهر الحداد، وتعاقد إف سي مصر مع مؤمن إبراهيم لاعب وسط الطلائع.

رحيل عامر حسين.. والزناتي بديلًا

أعلن اتحاد الكرة رحيل رئيس لجنة المسابقات عامر حسين عن منصبه، وتعيين حسين الزناتي بدلًا منه في قرار تصدر المشهد في ظل استمرار عامر حسين لفترات طويلة في منصبه.

وكان الزناتي مساعدًا لمدير بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، محمد فضل ويعد من الوجوه الشابة التي نجح في العمل بالبطولة القارية.

وقرر اتحاد الكرة أيضًا تعيين محمد الشريعي مديرًا ماليًا، وأحمد محب مستشارًا للإدارة المالية، وإضافة أحمد توفيق حافظ، والمستشار سعيد حنفي للإدارة القانونية.