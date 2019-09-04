مرتضى منصور لكهربا: ”لو راجل روح الأهلي“.. ويكشف عن موعد السوبر وبداية الدوري المصري (فيديو)

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا جديدًا على لاعب الفريق السابق، محمود عبد المنعم ”كهربا“، والمحترف حاليًّا في صفوف أفيس البرتغالي، وحذره من الانتقال لصفوف الغريم التقليدي، الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”لو راجل يا كهربا انتقل للأهلي في يناير، سيكون مصيرك مثل مؤمن زكريا، لاعب الأهلي الحالي، اتذل واترمى، أنت عملت ملايين من نادي الزمالك، وجيت تتحايل عليّ عشان أسيبك تسافر السعودية تلعب في اتحاد جدة، خليك ماشي وراء أبوك لحد ما يخلص عليك“.

وأضاف مرتضى: ”هل ما تفعله هو رد الجميل للزمالك، لقد حصلت على مستحقاتك كاملة، بلاش استفزاز للجماهير، أنت بلطجي ضربت مضيفة سعودية وأخوك محبوس في قضية قتل“.

ووجه مرتضى رسالة للاعبي الزمالك، قائلًا: ”سيتم طرد أي لاعب يتطاول على الجهاز الفني ويثير أزمات في الفريق، لن أسمح لأي لاعب بالفريق مهما كان اسمه بالاستمرار في حالة خروجه عن النص أو ارتكاب تجاوزات، وأي لاعب سيرفض الجلوس على الدكة والانصياع لتعليمات الجهاز الفني سوف يتم الاستغناء عنه من لديه رغبة في الرحيل يحضر عرض للرحيل في يناير المقبل، وأي لاعب سيقوم بنشر أخبار كاذبة من خلال أصدقائه الصحفيين سيتم بيعه في يناير مثلما حدث مع محمد إبراهيم“.

وكشف منصور عن وجود اتصال مع رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز وكان يرغب في تأجيل نهائي الكأس ولكن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة رفض تماماً وأكد أنه لا يمكن التأجيل لضيق الوقت.

وأوضح مرتضى أن لقاء السوبر المصري للموسم الماضي بين الأهلي والزمالك سيكون يوم الـ20 من سبتمبر / أيلول الجاري داخل مصر كما كشف أن بطولة الدوري ستنطلق يوم الـ28 من الشهر الحالي.

وأشار إلى أن الملعب الذي يستضيف نهائي كأس مصر سيكون إما ستاد الإسكندرية أو ستاد الإسماعيلية كما أن هناك محاولات لحضور الجماهير يقوم بها اتحاد الكرة.

وطالب رئيس الزمالك المجلس الأعلى للإعلام بالتصدي لمن يسيء لناديه كما أعلن عن وجود جلسة جديدة في محكمة القضاء الإداري لإيقاف إجراءات الجمعية العمومية التي تجرى أيام الخميس والجمعة والسبت المقبل وستشهد مناقشة ميزانية النادي واعتماد إجراءات الترشح للانتخابات وفوز الرباعي أشرف زكي بمنصب أمين الصندوق وأحمد مرتضى وأحمد عادل عبد الفتاح وحماده أنور بعضوية مجلس الإدارة.

وقال مرتضى إن عقد قناة الزمالك تم تعديله وسيمتد إلى 15 عاماً بدلاً من 10 أعوام وستنطلق مع بداية الدوري.