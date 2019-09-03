محمود كهربا يوجه رسالة لجمهور الأهلي.. ويؤكد: وضعت شرطًا جزائيًا مع فريقي الحالي لأنها مرحلة انتقالية

كشف الدولي المصري محمود عبدالمنعم ”كهربا”، لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي والزمالك السابق، على أنه أصر على وضع شرط جزائي في تعاقده مع ناديه الحالي من أجل أن يرحل في أي وقت.

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية: ”كنت أتمنى العودة للاحتراف الخارجي، كنت ذاهبًا للتوقيع لفريق تركي، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب رفض وضع شرط جزائي في العقد“.

ورحل كهربا الصيف الجاري عن صفوف نادي الزمالك بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأبيض، في الوقت الذي يؤكد فيها المسؤولون في الزمالك أن اللاعب لديه عقد جديد بخلاف المنتهي هذا الصيف.

كهربا في أول تصريح له : وضعت شرط جزائي من أجل العودة لمصر في أى وقت#اللعيب pic.twitter.com/Lw5Qg9bDwU — MBC مصر (@mbcmasr) September 3, 2019

وأضاف: ”أمر بمرحلة انتقالية الآن في حياتي، أتدرب بشكل جيد، ولدي شرط جزائي بمبلغ ليس كبيرًا، حتى أتمكن من الرحيل حال عدم التأقلم، وسنرى ماذا سيحدث خلال الشهور القليلة المقبلة“.

وعن سبب رحيله عن الزمالك، كشف: ”رحلت عن النادي لأن عقدي انتهى يوم 30 يونيه الماضي، ولم أحصل على الكثير من مستحقاتي حتى الآن، وأعرف جيداً أنني لن أحصل عليها، ولن أشكو النادي رغم ذلك“.

وأوضح: ”مشكلتي كانت مع شخصين فقط في النادي تسببا في أذى كبير لي، لكن ليست لدي مشكلة مع النادي، تعرضت للأذى بشكل يومي في الفترة الأخيرة خلال وجودي في النادي الأبيض“.

محمود كهربا : جمهور الزمالك "مش من حقه يزعل مني"#اللعيب pic.twitter.com/GsxgVpnhFT — MBC مصر (@mbcmasr) September 3, 2019

رسالة لجمهور الأهلي

ووجه كهربا رسالة إلى جماهير النادي الأهلي قبل أيام من عودته إلى القاهرة لقضاء فترة راحة قصيرة.

وقال: ”جمهور الأهلي يدرك جيدًا كم أحبه، لم ألعب مباريات بقميص الأهلي ولم أسجل أهدافًا أو أقدم للجمهور الأحمر أي شيء، لكنهم يساندونني بقوة“.

كهربا:من يهاجمني "قلة مأجورة" والزمالك حصل على 84 مليون جنيه منذ انضمامي للفريق#اللعيب pic.twitter.com/llATbKSDsb — MBC مصر (@mbcmasr) September 3, 2019

وأضاف جناح الزمالك السابق: ”أشكر جماهير الأهلي على الدعم والمساندة، وأود أن أقول لهم (الخير جاي)“.

وكشف كهربا عن أمنية تمنى تحقيقها قريبًا، حيث قال: ”تركيزي في الوقت الحالي من أجل العودة من جديد لتمثيل منتخب مصر، أجتهد مع فريقي في البرتغال وأتدرب بقوة من أجل ذلك“.