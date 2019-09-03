موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: فايلر يحسم مصير الصفقة الأخيرة للأحمر.. والمكافآت تشعل نهائي كأس مصر

اشتعل السباق على لقب كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز بعد تأهل الفريقين إلى المباراة النهائية التي تقررت، يوم الأحد المقبل.

وأصبح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، الحاكم بأمره داخل قطاع الكرة ومنحه محمود الخطيب رئيس النادي، كافة الصلاحيات لاتخاذ ما يراه مناسبًا لتطوير منظومة قطاع الكرة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدزن، اليوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2019:

فايلر يحسم آخر صفقات الأهلي

منح محمود الخطيب الصلاحيات كاملة للسويسري فايلر المدير الفني للفريق لحسم آخر الصفقات بعد أن عرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، جميع الأمور الفنية على المدرب.

وفي المقابل، طلب فايلر تقريرًا بدنيًا من مساعده توماس بينجيلي عن حالة بعض اللاعبين، كما يدرس المدرب السويسري إقامة مباراة ودية خلال اليومين المقبلين لتجربة بعض اللاعبين.

وفي الوقت نفسه اتخذ محمود الخطيب قرارًا بترحيل لاعبي فريق تنس الطاولة خالد عصر، وعمر بدير، من بعثة الفريق المتواجدة في المغرب للمشاركة في البطولة العربية بعد أن تشاجرا في فندق الإقامة.

المكافآت تشعل نهائي كأس مصر

اشتعل اللقاء النهائي لبطولة كأس مصر بعد أن وعد مرتضى منصور رئيس الزمالك بصرف مكافآت ضخمة للاعبي الفريق، بجانب إفراجه عن مقدم عقود اللاعبين.

وصرفت إدارة بيراميدز أيضًا المكافآت الخاصة بلاعبي الفريق قبل لقاء الزمالك، وطالبت الإدارة لاعبيها بالتركيز الشديد لحصد لقب الكأس الأول في تاريخ النادي.

الزمالك يتوعد سيد عبد الحفيظ

توعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ بسبب سخريته من تصريحات أمير مرتضى المشرف على الكرة في القلعة البيضاء.

وجدد رئيس الزمالك هجومه على عبد الحفيظ واتهمه بإثارة الفتنة بين جماهير الفريقين.

الإصابات تهدد بيراميدز

يعاني فريق بيراميدز من عدة إصابات قبل نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

واشتكى فريق بيراميدز من إصابة 6 لاعبين، هم: البوركيني إيريك تراوري، ومحمد فتحي، ومحمد فاروق، ورجب بكار، ونبيل عماد دونغا، والحارس أحمد الشناوي قبل لقاء الزمالك، وسيتم تجهيزهم لخوض اللقاء.

وعود ميودراج تحفز لاعبي الإسماعيلي

وعد المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني الجديد للإسماعيلي جماهير فريقه بالعمل على تطوير الأداء وتحقيق نتائج طيبة، كما حفز لاعبي الفريق من أجل تحقيق نتائج جيدة في الموسم المقبل.

وفي الوقت نفسه، أكدت إدارة المصري البورسعيدي تحملها كافة نفقات الجراحة الجديدة للمدافع إسلام صلاح، كما بدأ المصري التفاوض لضم أحمد عبد الرسول مدافع بتروجيت.