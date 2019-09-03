تركي آل الشيخ يسخر من الأهلي المصري وطه إسماعيل.. ويعلق على أزمة رانيا علواني (شاهد)

علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تعاقد النادي الأهلي المصري مع السويسري رينيه فايلر كمدير فني للفريق، وتصريحات طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء عن أسباب التعاقد معه.

وقال تركي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“: ”اقتنعت جدًّا بالكلام خصوصًا إنه من شخص تجاوز الـ٨٠ في عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارة الخبرة، عموماً ياليت أيضاً يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف“.

وأضاف: ”كنت أتمنى أن أرى سبالتي لو كان صحيحاً موافقته، علماً أنه طلب مني راتب ٦ ملايين يورو وهو الراتب الذي كان يتقاضاه بالحوافز في الإنتر عندما تفاوضت معه في فترة قريبة لأحد المشاريع الرياضية لي“.

وأضاف تركي: ”لكن هذا لا يمنع أن السويسري مدرب محترم رغم بقائه عاطلاً لفترة طويلة واعتقد أنه طور نفسه فيها، فأنا أعرفه جيداً فقد عرض علي عندما كنت مسؤولاً عن الرياضة في بلدي لتدريب نادي الشباب، وفضل مسؤولو الشباب وقتها التعاقد مع اسم أكبر، عموماً كان وقتها سعره بمليون و300 ألف يورو شامله طاقمه التدريبي وكان لسه تارك بلجيكا، ماشاء الله المدربين بيزيد سعرهم كل ماقعدو في البيت زيادة“.

وعن رانيا علواني قال تركي: ”ألا صحيح مش الدنيا قامت على المحترم اللي اتصورت معاه في السحور برمضان وعملوا جلسات وانعقادات هما فينهم دول على عضوة مجلس الإداره اللي بتقول أنا ماخذتش زيهم وأهانت الجمهور في حسابها الشخصي.. مش دي اللي كانت بتصوركوا سلفي وإنتو بتضحكو.. عارف ليه أنا نزلت البوست ده واللي قبله، عشان أساعدك تبقى وأديلك ذريعة وشماعة تعلق فيها أخطائك.. وبنصحك نصيحة قول عندي شد عضلي في صباع رجلي اليمين الصغير وروح ألمانيا غير جو لغاية ما تهدأ الأمور.. هي عادتك ولا هاتشتريها“.