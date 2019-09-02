رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي المصري الجديد: لن أفكر في الضغوط.. وأسلوبي يعتمد على الهجوم

أعرب السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي الجديد، عن سعادته الكبيرة، بقيادة الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وقال فايلر، خلال مؤتمر تقديمه اليوم الإثنين: ”فخور جدًا بوجودي في الأهلي، وأتمنى أول مباراة نلعبها بعد 10 أيام أن نحقق فيها الفوز، فالأهلي كبير ولديه جماهيرية عريضة والنادي له أهداف عديدة سأعمل على تحقيقها“.

وأضاف: ”في كرة القدم نكون سعداء فقط عندما نفوز، ونادي كبير مثل الأهلي تشعر بسعادة كبيرة بمساندة الجمهور والإدارة، ورأيت هاشتاج دعم لي على تويتر، وسعيد جدًا بردود الفعل، وسعيد بالعمل مع الجهاز وإدارة الأهلي، وسنعمل يوميًا ونبذل قصارى جهدنا للفوز وإسعاد الجماهير“.

وأشار: ”أعرف التحدي المقبل والأهلي لا يرضى سوى بالتتويج بالبطولات وسنعمل على تحقيق هذا الأمر والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا“.

وعن أسباب خوض أول تجربة تدريبية في قارة أفريقيا؟.. أجاب: ”لا يمكن التردد في قبول عرض الأهلي وهو نادٍ كبير في أفريقيا.. وشاهدت مباريات الأهلي ولدي معلومات جيدة ستدعمني في عملي مع الفريق“.

وعن الضغوط المتوقع أن يتعرض لها مع الأهلي وكيف سيتعامل معها، قال: ”كمدرب يجب أن تعرف أن الضغط متواجد في كل مكان، ولن أفكر في الضغوط ولكن سأفكر في الأداء، ويجب أن أشاهد جميع اللاعبين وأرى إمكانياتهم وعلى هذا الأساس سأحدد طريقة لعبي، وسنحاول أن تكون كرة هجومية فيها إحراز للأهداف“.

طه إسماعيل

من جانبه، قال الدكتور طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط في الأهلي: ”الكل يريد معرفة لماذا اخترنا فايلر، درسنا سيرًا ذاتية كثيرة منها سير مدربين عالميين، ولكلٍّ ظروفه الخاصة، وإن لنا صفات معينة في اختيار المدرب، وهي غير تقليدية، واختيارنا لشبابي، طموح، لديه رغبة في تحقيق ذاته مع الأهلي“.

وأضاف: ”اخترنا مدربًا يكون قريبًا من اللاعبين لأن اللاعب العربي ليس مكتمل التجهيز. كثيرون يريدون مدربًا ذا اسم رنان، لكننا نريد مدربًا يعمل بقوة مع اللاعبين، وهناك نماذج كثيرة سابقة“.

وتابع: ”أمر آخر، هذا الجهاز ستكون له صلة مع قطاع الناشئين من أجل إبداء ملاحظات واختيار لاعبين مناسبين للعب مع الفريق الأول، وهذه أول مرة تحدث في مصر، أن يكون مدرب يعمل في فريق أول ولديه صلة أيضًا بقطاع الناشئين، وفي أي مكان في العالم اختيار المدرب يكون به شيء من المخاطرة“.

وشدد: ”يجب ألا ننسى أن الأهلي صنع مدربين كثر. وحققنا بطولات كثيرة مع مدربين مصريين وأجانب. وهم مدربون كثر لم يكن الجمهور يعرف عنهم شيئًا، وانتهى بهم المطاف محققين إنجازات كبيرة، الأهلي دائما يقوم على وحدة عناصره، من لاعبين وجمهور وإدارة وجهاز فني“.

وأردف: ”أهيب بالجمهور أن يقدم الدعم الكامل للمدرب الجديد، لينجح الأهلي، ولا بد أن تستمر هذه الوحدة، وهذه المنظومة، جمهور يؤازر وليس متفرجًا فقط، لا بد أن أساند حتى لو رأيي مختلف“.

وتعاقد الأهلي مع فايلر، يوم السبت، خلفا لمارتن لاسارتي من أوروغواي، والذي أقيل من منصبه بعد الخروج المبكر من كأس مصر أمام بيراميدز رغم أنه قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي.

وفشل لاسارتي في تحقيق الهدف الأكبر لفريقه وهو الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن النادي منذ 2013.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية منتصف هذا الشهر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

واستقر الأهلي على فايلر، الذي لم يكن اسمه متداولا في وسائل الإعلام المحلية، وبرر النادي الاختيار بأنه ”صاحب بصمة فنية مع الفرق التي تولى قيادتها ويملك مقومات شخصية قوية ويميل للاستقرار وصاحب طموح متجدد وقادر على تحقيق آمال الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري في الفترة المقبلة“.

ولم يحظ فايلر بمسيرة كبيرة كلاعب حيث لعب لبعض الأندية في بلاده أبرزها زوريخ وخاض مباراة دولية واحدة مع منتخب سويسرا.

وسيقود فايلر تدريب الأهلي للمرة الأولى مساء اليوم بمقر النادي في الجزيرة.