موعد مباراة نادي الزمالك القادمة في نهائي كأس مصر‎

تأهل الزمالك، حامل اللقب، إلى نهائي كأس مصر لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على الاتحاد السكندري في قبل النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على استاد الإسماعيلية، أمس الأحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 98 عن طريق البديل مصطفى محمد الذي تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية حولها مباشرة إلى شباك زميله السابق عماد السيد الحارس الجديد للاتحاد.

وسيلتقي الزمالك في النهائي مع الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت في اللقاء الثاني لقبل النهائي، اليوم الاثنين.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد حددت يوم 5 سبتمبر الجاري، موعدًا لإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على أرضية ملعب ”برج العرب“ بالإسكندرية.. وتذاع مباراة نهائي كأس مصر علي قناة أون سبورت والنيل للرياضة وتايم سبورتس، على النايل سات.

وكشفت تقارير صحفية مصرية أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تدرس تأجيل المباراة النهائية إلى يوم 20 سبتمبر، حيث سيكون صعبًا إقامة المباراة في موعدها السابق يوم 5 بسبب إقامة مباراة قبل النهائى بين بيراميدز وبتروجت يوم 2 من نفس الشهر، كما يرتبط الزمالك بمواجهة أفريقية ضد جينراسيون فوت السنغالي في دورالـ32 بدوري أبطال أفريقيا.