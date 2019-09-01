الزمالك يعبر الاتحاد السكندري ويتأهل لنهائي كأس مصر (فيديو)

تأهل نادي الزمالك، يوم الأحد، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة القدم.

وتغلب الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المربع الذهبي للبطولة المحلية.

بذلك، ينتظر الزمالك في النهائي الفائز من لقاء غد الاثنين بين فريقي بيراميدز وبتروجت.

أضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

ومع حلول الدقيقة 98 جاء هدف التقدم للزمالك عن طريق مصطفى محمد ليفشل بعدها الاتحاد في إدراك التعادل، وينتزع الفارس الأبيض بطاقة العبور للنهائي.