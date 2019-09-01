هدف مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.. مصطفى محمد يضع الفريق الأبيض في المقدمة (فيديو)

سجل مصطفى محمد الهدف الأول لفريق الزمالك في شباك نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء الهدف مع الدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

الزمالك نجح في تحقيق فوز صعب على حساب مصر المقاصة بهدف دون رد في مباراة دور الـ16 من المسابقة المحلية.

فيما تأهل الاتحاد السكندري للدور ذاته بعدما فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقابل الزمالك مع الاتحاد السكندري في 152 مباراة بتاريخهما بمختلف البطولات، بواقع 118 مباراة في الدوري و25 في كأس مصر و5 بكأس السلطان حسين، ومباراتين في دوري 6 أكتوبر، ومباراتين في البطولة العربية.

وتمكن الزمالك من تحقيق 96 فوزًا، فيما نجح زعيم الثغر في الانتصار في 21 لقاء.

والتقى الزمالك والاتحاد في نصف نهائي الكأس 6 مرات سابقة، ونجح الأبيض في حسمها لصالحه.

يعد الزمالك الأكثر تتويجًا باللقب المحلي بعد الأهلي فقد حصد الفارس الأبيض كأس مصر 26 مرة.

في المقابل الاتحاد السكندري حصد لقب الكأس 6 مرات فقط وكان آخرها عام 1976.