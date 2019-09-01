موجز أخبار الأهلي والزمالك.. رانيا علواني تعتذر.. وتطورات جديدة في ملف مدرب منتخب مصر

عاد ملف مدرب منتخب مصر من جديد إلى المشهد بعد تصريحات عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، بالمفاضلة بين 5 مرشحين لقيادة الفراعنة خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل من منصبه عقب الخروج من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، يوم الأحد:

تطورات جديدة في ملف مدرب منتخب مصر

شهد ملف مدرب منتخب مصر تطورات جديدة بعد إعلان عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، المفاضلة بين 5 مرشحين، هم: حسن شحاتة، وحسام البدري، وحسام حسن، وإيهاب جلال، وأحمد حسام ميدو.

وتلقى ميدو بالفعل اتصالات من مصادر مسؤولة داخل اتحاد الكرة تؤكد وجود اتجاه لتعيينه للاستعانة به كمدرب شاب وطرح تصوره، وهو ما حدث أيضًا مع إيهاب جلال في ظل تقلص فرص التوأم للمشاكل الكبيرة لهما خارج إطار الملعب بجانب التحفظ على عودة المعلم لكبر سنه وابتعاده عن التدريب بجانب وجود تحفظات أيضًا على تعيين البدري لخلافاته مع الأهلي بجانب عدم نجاحه بتجربة المنتخب الأولمبي.

رانيا علواني ترفض الاستقالة

رفضت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تقديم استقالتها بعد أزمة دخولها في مشادة كلامية مع مشجعي الفريق عبر ”تويتر“.

وأصدرت رانيا علواني بيانًا رسميًا لتوضيح الصورة لجماهير الأهلي، والتأكيد على احترام الجماهير الحمراء وعدم الدخول في أي تجاوزات في حقهم.

وشهد مران الأهلي الأخير تحت قيادة المدرب المؤقت محمد يوسف غيابات؛ بسبب الارتباطات الدولية وعلى رأسهم المغربي وليد أزارو، والأنغولي جيرالدو، والمالي أليو ديانغ، والتونسي علي معلول، بجانب رمضان صبحي، وعمار حمدي، بجانب محمد الشناوي حارس المرمى للإجهاد.

جمهور الزمالك يهاجم عماد السيد

هاجم جمهور الزمالك حارسه السابق عماد السيد الذي تألق في مباراة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

وخطف عماد السيد الأضواء في المباراة، وقدم مستويات رائعة وأبعد عدة محاولات، خاصة من عمر السعيد، وهو ما جعل جمهور الزمالك يهاجمه في استاد الإسماعيلية بشكل كبير.

وحضر مرتضى منصور، رئيس الزمالك، المباراة على استاد الإسماعيلية، وعقد جلسة مع محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد، قبل اللقاء.

المصري يحسم صفقتين.. وحفني يعود للمقاصة

حسم النادي المصري صفقتين بضم عماد فتحي وبهاء مجدي ثنائي الزمالك بشكل رسمي.

وتعاقد المقاصة مع أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك بشكل رسمي لمدة 3 مواسم في صفقة بيع نهائي.

السعيد يثير حيرة ديسابر في بيراميدز

أثار عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز حيرة الفريق في ظل عودته من الإصابة في عضلة السمانة.

ويخشى ديسابر المغامرة بالسعيد في مباراة بتروجت، غدًا الاثنين، في نصف نهائي كأس مصر باستاد بتروسبورت.