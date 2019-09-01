موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس مصر والقنوات الناقلة

أنهى نادي الزمالك استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لكأس مصر لكرة القدم اليوم الأحد، بعد اجتياز عقبة المقاصة يوم الأربعاء.

وتتوالى مباريات بطولة الكأس‭ ‬الممتدة منذ عام تقريبًا بسبب التوقفات الطويلة لتتكدس الأدوار الأخيرة خلال فترة زمنية قصيرة؛ ما يتطلب جهدًا بدنيًّا كبيرًا في بداية الموسم الجديد.

ويطمح ميتشو لبداية مظفرة في مسيرته مع الزمالك بالتتويج بأول ألقابه الشهر المقبل، وفي حال اجتياز الاتحاد السكندري سيواجه الفائز من لقاء بيراميدز وبتروجت، للمنافسة على اللقب الذي حققه خمس مرات في آخر ست سنوات.

وسيدير اللقاء طاقم حكام أجنبي من أذربيجان.

ويسعى الزمالك، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب الدوري الممتاز في الرمق الأخير من الموسم الماضي أمام غريمه الأهلي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري:

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأحد، الساعة الـ20:00 بتوقيت القاهرة، الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري:

تذاع المباراة على شاشة ”أون سبورت“ و“نايل سبورت“ بالإضافة إلى قناة ”تايم سبورت“ البث الأرضي.