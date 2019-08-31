موجز أخبار الأهلي والزمالك: ثورة رانيا علواني تتصدر المشهد في القلعة الحمراء.. وبامبو يلوح بالرحيل بسبب ميتشو

اشتعلت الأحداث في الأوساط الكروية المصرية بعدما أسدل النادي الأهلي الستار على ملف مديره الفني، وأعلن تعيين السويسري رينيه فايلر مدربًا للفريق، كما أعلن النادي الإسماعيلي تعيين المدرب الصربي ميودراج يسيتش مدربًا للفريق.

وشهد يوم السبت، عدة أحداث مهمة على صعيد أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز ترصدها ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

فايلر الحاكم بأمره في الأهلي.. وثورة رانيا علواني تتصدر المشهد

أصبح المدرب السويسري الجديد، رينيه فايلر، الحاكم بأمره في القلعة الحمراء بعدما فرض شروطه مبكرًا على إدارة النادي وتمسك بتعيين 3 مساعدين من بينهم مدرب عام ومدرب لحراس المرمى ومعد بدني وحصل على راتب سنوي قدره 2.2 مليون دولار بجانب رفضه استمرار محمد يوسف كمدرب عام، خاصة أنه يعمل حاليًا مديرًا فنيًا مؤقتًا.

وقررت إدارة الأهلي استمرار سيد عبدالحفيظ، مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا مع الجهاز الفني الجديد، كما يقدم الأهلي مدربه الجديد لوسائل الإعلام، الاثنين، ويقود محمد يوسف المدير الفني الحالي التدريبات غدًا الأحد، وبعد غدٍ الاثنين لحين تولي فايلر أول مران مساء الثلاثاء المقبل.

وتعرضت إدارة الأهلي لحملة انتقادات شرسة بعد تعيين فايلر؛ بسبب ضعف سيرته الذاتية بجانب بيان الإدارة الذي أكد أن النادي كان في طريقه للتعاقد مع الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب روما وإنتر الأسبق ثم البرازيلي مانو، ولكن الثنائي رفضا تولي المهمة في الوقت الحالي.

وانفجرت ثورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، في مواجهة الانتقادات الجماهيرية تعليقًا على تغريدة نشرتها حول تألق أبطال الألعاب الأخرى، وأكدت رانيا علواني أنها لم تشارك في اختيار المدرب الجديد، ومن اختاره لجنة التخطيط وعلى الجميع حسابها على ما فات وما هو قادم.

وأشارت عضو مجلس الأهلي إلى أن النادي حقق بطولة الدوري، مؤكدة أنها كانت عضوة بمجلس الإدارة الأسبق برئاسة حسن حمدي، مطالبة الجماهير بمعرفة سبب المشكلة.

بامبو يلوح بالرحيل عن الزمالك

لوح كريم بامبو، جناح أيسر الزمالك، بالرحيل بسبب تجاهل مدربه الصربي ميتشو له بدون سبب واضح للمباراة الثانية على التوالي بعد مشادة بينه وبين المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الفريق.

وطلب بامبو عقد جلسة مع ميتشو؛ لمعرفة أسباب خروجه من حساباته، خاصة أنه علم بوجود قرار تأديبي وليس مجرد استبعاد فني، وهو الأمر الذي طلب توضيحه من جانب المدير الفني.

وخاض الزمالك مرانه الأخير قبل السفر للإسماعيلية للمبيت وخوض لقاء الاتحاد السكندري غدًا في نصف نهائي كأس مصر، وأعلن الصربي ميتشو قائمة فريقه وضمت حارسي المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل، وفي الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش والتونسي حمدي النقاز وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط التونسي فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز وطارق حامد ومحمد حسن ومحمود عبد الرازق شيكابالا والمغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم وإمام عاشور ويوسف أوباما للوسط، وعمر السعيد ومصطفى محمد.

ميودراج يفرض شروطه في الإسماعيلي

فرض المدرب الصربي، ميودراج يسيتش، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، شروطه وطلب من إدارة النادي تقريرًا شاملًا عن الصفقات الجديدة.

وتمسك ميودراج بمنحه الصلاحيات في ملف اختيار الجهاز المعاون رغم إعلان إدارة النادي استمرار الجهاز الفني القديم بوجود صبري المنياوي مديرًا للكرة ومحمود جابر مدربًا عامًا وأدهم السلحدار مدربًا مساعدًا وسعفان الصغير مدربًا لحراس المرمى.

الاتحاد يتسلح بالمكافآت.. وجلال يتمسك بالصفقات الزملكاوية

تسلح فريق الاتحاد السكندري بصرف مكافآت مالية للاعبي فريقه؛ من أجل تحفيز لاعبيه لتحقيق الفوز على الزمالك غداً في نصف نهائي كأس مصر، وعقد محمد مصيلحي رئيس النادي جلسة مع اللاعبين لتحفيز الفريق وطالبهم بتقديم مباراة قوية.

وأعلن اتحاد الكرة تعيين الحكم الأذربيجاني أيالور أجاييف لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد في الكأس استجابة لطلب الفريقين.

وتمسك إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، بإتمام الصفقات الزملكاوية الثلاث النيجيري معروف يوسف بعد إيقاف الإيفواري شيخ موكورو وعماد فتحي وبهاء مجدي وطلب حسم ضم اللاعبين الثلاث في أقرب فرصة.

بيراميدز يجهز السعيد لحسم الكأس.. والإنتاج يخدع الزمالك

دخل مسؤولو نادي بيراميدز في سباق مع الزمن؛ لتجهيز عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق، لخوض لقاء بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر بعدما غاب عن لقاء حرس الحدود للإصابة في عضلة السمانة.

وخدع مسؤولو الإنتاج الحربي إدارة الزمالك بضم باسم مرسي مجانًا ونهائيًا بعد أن تجاهل مسؤولو القلعة البيضاء قيد اللاعب في القائمة.

طرد تريزيغيه ورحيل النني وأزمة صلاح

على صعيد اللاعبين المحترفين، نشبت أزمة في وجه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد شكوى زميله السنغالي ساديو ماني من الفردية الشديدة والأنانية التي اتسم بها أداء صلاح في لقاء بيرنلي بالدوري.

وأعلن فريق بشكتاش التركي تعاقده مع محمد النني لاعب وسط منتخب مصر قادمًا من آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وتعرض محمود حسن ”تريزيغيه“ للطرد في لقاء فريقه أستون فيلا ضد كريستال بالاس بالدوري مساء اليوم.