حقيقة حسم النادي الأهلي المصري صفقة ”كهربا“

كشف مصدر في النادي الأهلي المصري لشبكة ”إرم نيوز“ حقيقة سفر عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي إلى البرتغال، من أجل إنهاء صفقة انضمام محمود عبدالمنعم كهربا، لصفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وقال المصدر: ”القيعي حصل على إذن من أجل قضاء إجازة قصيرة مع عائلته ولم يتوجه للبرتغال لإنهاء صفقة كهربا كما تردد، كما أن الإدارة لم تكلفه بالتفاوض مع المدرب الجديد للفريق“.

وأضاف: ”الأهلي لن يتعاقد مع كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ بسبب لوائح فيفا التي تمنع اللاعب الحاصل على بطاقة مؤقتة من الانتقال للدوري الذي رحل منه بسبب خلاف مع ناديه قبل مرور فترة الانتقالات.

وأردف: ”كهربا وقع على عقود الانتقال لصفوف الأهلي منذ فترة وسيتم تفعيلها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد دفع الشرط الجزائي لناديه البرتغالي“.

في سياق ذي صلة، تمسك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، باستمرار محمد يوسف في منصب المدرب العام بالجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في القلعة الحمراء، والمقرر الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”الخطيب رفض الانصياع لضغوط بعض أعضاء مجلس الإدارة وجماهير الأهلي التي ترغب في الإطاحة بمحمد يوسف وتعيين وجه جديد في الجهاز الفني القادم.

وأضاف المصدر: ”الخطيب يرى أن المدير الفني القادم في أمس الحاجة لوجود محمد يوسف؛ لأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق بعد أن تواجد في جهاز الأهلي منذ فترة في عهد باتريس كارتيرون ومارتن لاسارتي“.

وتابع: ”المدير الفني الجديد للفريق سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير، وسيكون مفاجأة ولم يسبق له العمل في مصر والمنطقة العربية من قبل“.