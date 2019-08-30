موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس مصر

يكثف الزمالك استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لكأس مصر لكرة القدم بعد غد الأحد دون متسع من الوقت للراحة بعد اجتياز عقبة المقاصة يوم الأربعاء.

وتتوالى مباريات بطولة الكأس‭ ‬الممتدة منذ عام تقريبًا بسبب التوقفات الطويلة لتتكدس الأدوار الأخيرة خلال فترة زمنية قصيرة مما يتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا في بداية الموسم الجديد.

وقال موقع الزمالك على الإنترنت إن الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو)، الذي تولى المهمة في وقت سابق هذا الشهر، رفض منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز 1/0 على المقاصة نظرًا لضيق الوقت.

ويطمح ميتشو لبداية مظفرة في مسيرته مع الزمالك بالتتويج بأول ألقابه الشهر المقبل. وفي حال اجتياز الاتحاد السكندري سيواجه بيراميدز أو حرس الحدود أو بتروجت على اللقب الذي حققه خمس مرات في آخر ست سنوات.

وسيدير اللقاء طاقم حكام أجنبي لم يتحدد بعد.

ويسعى الزمالك، بطل كأس الاتحاد الافريقي، لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب الدوري الممتاز في الرمق الأخير من الموسم الماضي أمام غريمه الأهلي.

وبإمكان ميتشو المنافسة على مزيد من الألقاب خلال فترة قريبة إذ يواجه الأهلي في كأس السوبر المصرية والترجي التونسي في السوبر الأفريقي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندي يوم الأحد، الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع المباراة على شاشة ”أون سبورت“ و“نايل سبورت“ بالإضافة إلى قناة ”تايم سبورت“.