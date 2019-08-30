نقل عمرو زكي للمستشفى بعد حادث خطير (صور)

تعرض عمرو زكي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، لحادث سير خطير على الطريق الصحراوي المؤدي إلى منطقة الساحل الشمالي، وتوجه صابر زكي شقيق اللاعب من المنصورة إلى مستشفى العلمين منذ قليل، للاطمئنان على حالة شقيقه، حيث توجه بصحبة والده وأسرته إلى المستشفى من القاهرة.

وحصلت ”إرم نيوز“ على صور الحادث الذي يبدو أنه كان خطيرًا بسبب تهشم السيارة تمامًا، ولازال لاعب منتخب مصر السابق يرقد في مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات، حيث أنقذته العناية الإلهية من الموت المحقق.

يذكر أن عمرو زكي كان من نجوم منتخب مصر في عصره الذهبي مع المدير الفني حسن شحاتة والذي توج بـ3 بطولات أمم أفريقيا متتالية، من عام 2006 إلى عام 2010.

ولم تعلن أسرة عمرو زكي، أي تفاصيل خاصة بإصابته بعد حادث السير الذي تعرض له.