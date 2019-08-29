موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. تطور جديد في ملف خليفة لاسارتي.. وأيمن حفني يفجر أزمة حادة في القلعة البيضاء

مازال الغموض يحيط بملف المدير الفني الجديد، لفريق الأهلي المصري بعد فشل المفاوضات مع المدرب الألماني روجير شميدت، وتردد الإدارة بشأن التعاقد مع الأوروغواياني خورخي فوساتي.

وتصدر اسم أيمن حفني، صانع ألعاب الزمالك المشهد في القلعة البيضاء بعدما اقترب بشدة من العودة لناديه الأسبق مصر المقاصة.

وتستعرض شبكة“إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الخميس:

تطور مثير في ملف مدرب الأهلي الجديد

شهد ملف مدرب الأهلي الجديد تطورات مثيرة بعدما أغلق مسؤولو القلعة الحمراء ملف المفاوضات مع الثنائي الألماني روجير شميدت وفيليكس ماجات.

وعقد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، جلسة مع أحد المدربين الأوربيين للتفاوض معه لتقليص راتبه الشهري قبل أن يعود لفكرة التفاوض مع فوساتي والبرازيلي باولو أوتوري.

وقرر مسؤولو النادي الأهلي قيد أحمد حمدي لاعب الوسط الصاعد في القائمة المحلية بعد ساعات من قيد حسين السيد الظهير الأيسر.

وتتجه النية لتأجيل قيد كريم نيدفيد لاعب الوسط إلى شهر يناير المقبل لإصابته مع قيد الثنائي محمد محمود وسعد سمير.

وعاد رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق لخوض التدريبات الجماعية؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية التي تحددت يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أزمة حادة في الزمالك بسبب أيمن حفني

تسبب أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك في أزمة حادة داخل القلعة البيضاء في ظل ممانعة مرتضى منصور، رئيس النادي، في بيعه نهائيًا وتمسكه باستمرار اللاعب.

وطلب أمير مرتضى، نجل رئيس الزمالك والمشرف على الكرة، الموافقة على رحيل حفني لأنه لن يكون له دور مع الفريق.

ورغم تأكيدات الكثيرين بأن صفقة حفني قاربت من الحسم للمقاصة إلا أن هناك رتوش وخلافات مالية في طريقها للحل بين مسؤولي الناديين.

واتفق مسؤولو ناديي الزمالك والاتحاد السكندري على استقدام حكام أجانب لمباراة الفريقين التي تقررت يوم الأحد المقبل، في نصف نهائي كأس مصر باستاد الإسماعيلية.

السعيد خارج حسابات بيراميدز أمام الحرس

تأكد غياب عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز عن صفوف ناديه في لقاء حرس الحدود غدًا الجمعة في ربع نهائي كأس مصر بسبب الإصابة.

واستبعد الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز السباعي عبدالله السعيد وعبد الله بكري ومحمد فاروق ومحمد فتحي للإصابة والحارس أحمد دعدور وحسام غانم ومحمود حمادة لأسباب فنية.

وضمت القائمة أحمد الشناوي ومهدي سليمان لحراسة المرمى، وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه ومحمد عطوة وعلي جبر وأحمد أيمن منصور للدفاع، ونبيل عماد دونجا والبوركيني إيريك تراوري وأحمد توفيق والأوغندي عبده لومالا وإبراهيم حسن وإسلام عيسى وإبراهيم عادل للوسط، وأحمد علي والغاني جون أنطوي ودودو الجباس للهجوم.

الاتحاد يفاوض عمار.. وصدمة في المصري

دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات لضم عمار حمدي صانع ألعاب الأهلي الذي سبق له اللعب معارًا للفريق.

وتلقى الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة إيهاب جلال صدمة قوية بعد ثبوت عدم قيد الليبي مفتاح طقطق صانع الألعاب في القائمة الإفريقية لأخطاء إدارية.