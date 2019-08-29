رسميًا.. الزمالك يستغني عن أيمن حفني لصالح مصر المقاصة

أعلن نادي مصر المقاصة حصوله على الاستغناء الخاص بأيمن حفني، صانع ألعاب نادي الزمالك، ظهر اليوم الخميس.

وقال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة في تصريحات خاصة لإرم نيوز، إن صفقة بيع أيمن حفني للمقاصة ستكون انتقالًا نهائيًا، وسيوقع اللاعب على عقد يمتد مع الفريق الفيومي لثلاثة مواسم مقبلة.

وأضاف: تم دفع “ 3 ملايين جنيه لصالح نادي الزمالك، وتسلم أيمن حفني قيمة مقدم التعاقد“.

كان اللاعب عقد أكثر من جلسة مع مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء؛ لإقناعه بالموافقة على رحيله لخوض تجربة جديدة مع المقاصة؛ لضمان المشاركة أساسيًا واستعادة فورمته بعدما تأكد من صعوبة مشاركته مع الزمالك، في ظل تدعيم الصفوف بصفقات سوبر في مركزه.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر لكرة القدم، مساء الأربعاء، بتغلبه على ضيفه مصر المقاصة بهدف دون رد، في الدور ربع النهائي للبطولة المحلية.