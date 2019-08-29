رئيس نادي الزمالك يشن هجومًا ناريًّا على اتحاد الكرة المصري.. تعرف إلى السبب

شنَّ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا ناريًّا علي عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري ومحمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، وكذلك جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد، وتمسك بحكام أجانب للقاء الاتحاد السكندري المقبل.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية ”ما حدث في لقاء مصر المقاصة بالكأس مهزلة بداية غير موفقة لعمرو الجنايني كرئيس لاتحاد الكرة، كيف يتم تعيين جمال الغندور رئيسًا للجنة الحكام، ”ده يوم أسود“ لماذا لم يتم تعيين رضا البلتاجي رئيسًا للجنة، هل الجنايني يخشى من غضب الأهلي، الغندور هذا سبني بأمي وسأقوم بحبسه ”ده إنسان سافل“ وأسأل النائب العام لماذا لم يتم التحقيق في البلاغات المقدمة ضده“.

وأضاف مرتضى “ الغريب في الأمر أن عمرو الجنايني محسوب علي الزمالك، أنا من ساندته ليكون رئيسًا لاتحاد الكرة، وعليه أن يعلم أنه موجود فقط لتسيير الأعمال ولم يأت بانتخابات شرعية، أنا معركتي بدأت مع الجنايني وأنا نفسي طويل، سأكون في مقر الاتحاد في الصباح للاعتراض على عمله أنا متضامن مع الجمعية العمومية ضده .. دبحوا له القطة من أول يوم“.

وأردف مرتضى “ الزمالك سيطلب حكام أجانب بداية من مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد فى نصف نهائى كأس مصر نظرًا لأهمية اللقاء، وبعد ما حدث في لقاء مصر المقاصة“.

وعن محمد إبراهيم قال مرتضى “ الفاشل ده صرفنا عليه ملايين حتى يصبح بني أدم في ماتش المقاصة عمال يشلت في لعيبة الزمالك وناكش شعرة زي المجانين، وفي ماتشات الأهلي وهو في الزمالك كان بيشوط الكرة في السما، والناس تطلع تقول ابن النادي، أنت حمدي النقاز راجل عنك، نفس الكلام ينطبق على الولد ميدو جابر الإخوانجي بتاع الفيوم اللى الأهلي طرده، وصلاح ريكو“.