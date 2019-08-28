موجز أخبار الأهلي والزمالك: فوساتي يعود لاهتمامات القلعة الحمراء.. ومرتضى يصالح جنش

شهد يوم الأربعاء، عددًا من الأحداث المهمة على صعيد الرياضة المصرية، وليس فقط كرة القدم بعد الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب الطائرة للناشئين تحت 19 عامًا بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد عبور عقبة بيلا روسيا، كما تأهل منتخب اليد لنهائي دورة الألعاب الأفريقية.

وخاض الزمالك مباراته الأولى في كأس العالم للأندية لكرة اليد بالسعودية وخسر أمام كييل الألماني بنتيجة 32 – 28 ليفشل في التأهل لدور الأربعة ويكتفي بالمراكز الشرفية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الأربعاء:

فوساتي يعود لدائرة اهتمامات الأهلي

عاد المدرب الأوروجوياني المخضرم، خورخي فوساتي، إلى دائرة اهتمامات النادي الأهلي بعد فشل المفاوضات مع الثنائي الألماني روجير شميدت وفيليكس ماجات.

وعقدت لجنة التخطيط برئاسة الدكتور طه إسماعيل جلسة مطولة، يوم الأربعاء؛ من أجل مناقشة نتائج رحلة أمير توفيق مدير التعاقدات في ألمانيا، وعاد فوساتي لدائرة اهتمامات الأهلي من جديد في ظل خبراته وقدراته التدريبية المميزة.

وواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية أحد أيام 13 و14 و15 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا وسط غياب رمضان صبحي صانع الألعاب للإجهاد والمغربي وليد أزارو لسفره إلى بلاده.

مرتضى يصالح جنش في برج العرب

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على مصالحة اللاعب محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق في مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في كأس مصر.

وتواجد جنش في ملعب برج العرب لمساندة زملائه وحرص مرتضى على مصالحته بعد انتقاداته له في المرحلة الماضية واطمأن عليه بعد إصابته بقطع في وتر إكيليس.

وكان مرتضى منصور قد هاجم جنش بداعي أنه غامر بنفسه في تدريبات منتخب مصر، وهو ما أدى لإصابته في المباراة.

بيراميدز يفقد السعيد أمام حرس الحدود

تأكد غياب عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز عن مباراة حرس الحدود بعد غدٍ الجمعة في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

ويفتقد بيراميدز جهود مدافعه عبدالله بكري أيضًا للإصابة، بينما اكتملت جاهزية الثنائي أحمد علي وأحمد الشناوي حارس المرمى.

وعقد الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، جلسة مع لاعبي الفريق طالبهم بالتركيز الشديد في مباراة حرس الحدود.

الدوري في طريقه للتأجيل

تتجه النية لتأجيل انطلاق بطولة الدوري المصري، والتي كانت مقررة يوم 19 سبتمبر المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة أنه بصدد تأجيل مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك يوم 18 سبتمبر المقبل؛ بسبب انشغال الفريقين بمباريات دوري أبطال أفريقيا.